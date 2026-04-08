Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

08.04.2026 08:22
Yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Tarsus Batı-Çamtepe kavşakları 4-9. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 20-21. kilometreleri Denizli istikametinde yürütülen şev çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmit-Yalova yolunun 15-16. kilometrelerinde drenaj hatları yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Antalya-Alanya yolunun 14-15. kilometrelerinde (Karadayı Kavşağı) hemzemin kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun Mekece-Bozüyük istikameti 12-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde (Eskipazar Mermer Kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem arz ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerinde bulunan 10 tünel ve güzergahındaki bordür dipleri ile drenaj sistemleri temizlenecek. Çalışmalar nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
