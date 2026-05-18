Trafikte Dikkat: İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

18.05.2026 08:39
Çeşitli yollar üzerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin yavaş gitmesi ve işaretlere uyması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Aydın-Ortaklar yolunun 0-2. kilometreleri patlatmalı yol çalışmaları dolayısıyla 12.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak ulaşım Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahından devam edecek.

Konya-Akşehir yolunun 50-54. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30-34. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 26-28. kilometreleri ile Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometrelerindeki yapım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ödemiş-Kiraz yolunun 58-60. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Fethiye-Söğüt yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde bulunan 20 tünelin elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Kaynak: AA

