Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Tarsus Batı-D400 kavşaklarındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden çift yönlü sürdürülüyor.
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 10-11. kilometrelerinde ulaşım, servis yollarından kontrollü devam ediyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 64-67. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.
Ünye-Fatsa yolunun 29-34. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ şeritten sürdürülüyor.
Malatya-Darende yolunun 26-31. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.
Of-Çaykara yolunun 19. kilometresinde bulunan T4 Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılan aydınlatma sistemi montaj çalışması sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sürdürülecek.
Son Dakika › Ekonomi › Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları ve Kontroller - Son Dakika
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