Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları ve Kontroller

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Tarsus Batı-D400 kavşaklarındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden çift yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 10-11. kilometrelerinde ulaşım, servis yollarından kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 64-67. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Ünye-Fatsa yolunun 29-34. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ şeritten sürdürülüyor.

Malatya-Darende yolunun 26-31. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.

Of-Çaykara yolunun 19. kilometresinde bulunan T4 Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılan aydınlatma sistemi montaj çalışması sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sürdürülecek.