Trafikte Hız Sınırlaması ve Çalışmalar

27.02.2026 08:28
Yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı yol kesimlerinde trafik kısıtlamaları uygulanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından yapılıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerinde şev destekleme çalışması sebebiyle Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritlerden devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresinde Pamukçu Kavşağı Üst Geçidi çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Antalya-Serik yolunun 12. kilometresindeki Serik Köprüsü'nde derz onarım çalışması dolayısıyla Serik-Antalya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 12-14. kilometrelerindeki sanat yapısı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 33-34. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

