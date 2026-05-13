Trafikte İşaretlere Uyun: Yol Çalışmaları Devam Ediyor
Trafikte İşaretlere Uyun: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

13.05.2026 08:19
Karayollarındaki bakım ve yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü devam ediyor, dikkatli olun.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir-Balçova kavşak kollarında süren çalışmalar nedeniyle 10.00-15.00 saatlerinde orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi 2-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometrelerinde (Gölbek Kavşağı) yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31-35. kilometrelerinde (Korkuteli Kuzey Çevre Yolu) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 0-5. kilometreleri ile Yeniköprü-Yüksekova yolunun 4-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünelde elektrik elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Kaynak: AA

Son Dakika

