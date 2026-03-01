Trafikte Yapım Çalışmaları Uyarısı - Son Dakika
Trafikte Yapım Çalışmaları Uyarısı

01.03.2026 08:58
Ülke genelinde yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor; dikkatli olmanız öneriliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolundaki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, tek şeritten sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit ulaşıma kapatılarak trafik akışı, sol şeritten sürdürülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerindeki şev destekleme çalışması dolayısıyla Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, orta ve sol şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 2-5. kilometrelerindeki (Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerindeki hızlı tren üst geçit çalışmaları dolayısıyla Emirdağ yönü trafiğe kapatılarak trafik akışı, Çifteler istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-Ankara istikameti 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.

Cide-İnebolu yolunun 49. kilometresindeki heyelan dolayısıyla yol ulaşıma kapatılarak trafik akışı, Cide-Şenpazar-Ağlı-İnebolu-Doğanyurt ilçeleri üzerinden devam ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ulaşım

