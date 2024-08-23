Trakya Birlik Ayçiçeği Ön Alım Fiyatını Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Trakya Birlik Ayçiçeği Ön Alım Fiyatını Açıkladı

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı. Üreticilerin sürdürülebilir gelir seviyesine erişmesini desteklemek amacıyla belirlenen fiyat, uluslararası sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 20 bin lira/ton olarak belirlendi.

23.08.2024 17:18
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Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı.

Trakya Birlikten yapılan açıklamada, gıda arz güvenliği açısından stratejik öneme sahip yağlı tohumlar ve bitkisel yağların üretiminde ülke yeterliliğinin sağlanmasının dünya jeopolitiği karşısında kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

Bu yılki ayçiçeği üretiminin, açıklanacak fark ödemesi ve alan bazlı desteklerin de etkisiyle üreticilerin sürdürülebilir gelir seviyesine erişmesinde önemli bir noktaya ulaşacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizdeki mevcut gümrük rejimi uygulamaları, dünya rekoltesi ve beklenen fiyat seviyeleri, döviz kurlarının olası seyri, finansman maliyetleri gibi fiyatlamaya tesir eden tüm parametreler birliğimizce değerlendirilerek oluşan piyasa koşulları çerçevesinde 2024/2025 sezonunda üretici ortaklarımıza uluslararası sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için ön alım fiyatının 20 bin lira/ton olarak belirlenmesi karar altına alınmıştır. Bu çerçevede ürün fiyatlarında istikrarlı bir seviyenin oluşması desteklenmektedir. Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 44 yağ oranlı baz fiyata göre yüzde 1,5 oranında çarpan kullanılarak üretici ortaklarımızın teslim ettiği ürünlerin fiyatı hesaplanacaktır.

Yıllara göre değişiklik göstermekle beraber ülkemizde üretilen yağlık ayçiçeği ürününün yüzde 20-30'u, faaliyet bölgesindeki ürünün ise yüzde 40-50 oranındaki bölümü Birliğimizce mübayaa edilmektedir. Ağustos ayının ortası ile başlayan hasat günden güne yoğunlaşmakta olup ülke hasadının çok büyük oranda eylül ayının sonlarında tamamlanması beklenmektedir. Birliğimize bağlı 48 kooperatifimize ait 109 alım merkezi ve iki fabrikamızda bugüne kadar toplam 16 bin 766 ton ayçiçeği mübayaası gerçekleştirilmiştir. Birliğimiz tarafından 2024/2025 üretim sezonunda üretici ortaklarından mübayaa edilecek ürün bedeli ödemeleri teslimat tarihlerine göre belirlenecek ödeme programı çerçevesinde bağlı kooperatiflerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trakya Birlik Ayçiçeği Ön Alım Fiyatını Açıkladı - Son Dakika

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