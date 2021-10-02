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Trakya Birlik ayçiçeği önalım fiyatını arttırdı - Son Dakika

Trakya Birlik ayçiçeği önalım fiyatını arttırdı

02.10.2021 12:50
Trakya Birlik ayçiçeği önalım fiyatını arttırdı, System.String[]

Trakya Birlik, yüzde 40 yağlı ayçiçeği için 5 bin 100 TL olarak açıkladığı ön alım fiyatını 5 bin 400 TL yaparak alım fiyatını yükselti.

Trakya Birlik, yüzde 40 yağlı ayçiçeği için 5 bin 100 TL olarak açıkladığı ön alım fiyatını 5 bin 400 TL yaparak alım fiyatını yükselti.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, fiyatın belirlenmesinde gerek iç gerekse dış piyasadaki yukarı yönlü fiyat hareketlerinin dikkate alındığı belirtildi. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifler Birliği (Trakya Birlik) yüzde 40 yağlı ayçiçeği için ön alım fiyatını ton başına 5 bin 100 lira olarak belirlemişti. Geçen 2 haftalık bir zamandan sonra yönetim kurulu başkanlığınca ayçiçek alım fiyatını yükselti. Birliğin açıklamasına göre, iç ve dış piyasadaki yukarı yönlü fiyat hareketleri göz önüne alınarak, yüzde 40 yağlı ayçiçeği için yeni fiyatın ton 5 bin 400 lira olarak belirlendi.

Trakya Birlik, yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere 14 Eylül 2021 tarihinde yönetim kurulumuzca ayçiçeği avans fiyatlarımız yüzde 40 yağlı baz ürün için 5 bin 100 TL/ton, yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için avans tutarı 5 bin 406 TL/ton, yüzde 50 yağlı ürün için avans tutarı ise 5 bin 865 TL/ton olarak belirlenmişti. Birliğimizce avans fiyatın açıklanmasını müteakip, gerek iç gerekse dış piyasada yukarı yönlü fiyat hareketleri gözlenmiştir. Yönetim Kurulumuzca 10 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, halihazırda mevcut piyasa koşulları göz önüne alınarak, hasadın ilk gününden bugüne büyük bir güven ve aidiyetle ürünlerini birliğimize teslim eden tüm ortaklarımız için, yüzde 40 yağlı baz ürün için ön alım fiyatı 5 bin 400 TL/ton olarak belirlenmiş olup, yüzde 44 yağlı ürün için karşılığı 5 bin 724 TL/tona ve yüzde 50 yağ oranlı ürün için 6 bin 210 TL/tona tekabül etmektedir. Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 41 ve üzeri yağ oranı çıkan ürünler yüksek yağ oranlı ürün olarak değerlendirilecek olup, her bir yüzde puan artışı için yüzde 40 standart yağ oranlı ürün fiyatına yüzde 1 buçuk oranında prim uygulanacaktır. Belirlenen ön alım fiyatları ilk günden bugüne kadar ürün teslim eden tüm ortaklara teslimatları için geçerli olacağı belirtilerek, "Takip eden süreçte 2021/2022 iş yılında bağlı kooperatiflerimiz ve birliğimizce elde edilecek müspet kar kooperatifçiliğin en temel prensiplerinden olan risturn (kar payı) dağıtım esasları çerçevesinde ortaklarımıza takdim edilecektir. Belirlenen ön alım fiyatının ülkemiz, milletimiz, üretici ortaklarımız ve tüm çiftçilerimiz için bereketli ve hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi. - EDİRNE

Trakya Birlik ayçiçeği önalım fiyatını arttırdı
Trakya Birlik ayçiçeği önalım fiyatını arttırdı

Trakya Bölgesi, Türk Lirası, Tarım, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trakya Birlik ayçiçeği önalım fiyatını arttırdı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Trakya Birlik ayçiçeği önalım fiyatını arttırdı - Son Dakika
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