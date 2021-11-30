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Trakya'da Ekim ayında 273,3 milyon dolar ihracat, 205,6 milyon dolar ithalat yapıldı - Son Dakika

Trakya'da Ekim ayında 273,3 milyon dolar ihracat, 205,6 milyon dolar ithalat yapıldı

30.11.2021 10:11
Trakya'da Ekim ayında 273,3 milyon dolar ihracat, 205,6 milyon dolar ithalat yapıldı

Trakya'da 2021 yılı Ekim ayında 273,3 milyon dolar ihracat gerçekleşirken, 205,6 milyon dolar ise ithalat yapıldı.

Trakya'da 2021 yılı Ekim ayında 273,3 milyon dolar ihracat gerçekleşirken, 205,6 milyon dolar ise ithalat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Edirne'de 2021 yılı Ekim ayında ihracat 5,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da 2021 yılı Ekim ayında ihracat 244,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli'nde 2021 yılı Ekim ayında ihracat 23,7 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 3 ilin toplamında 273,3 milyon dolar ihracat gerçekleşmiş oldu.

Edirne'de 2021 yılı Ekim ayında ithalat 3,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da 2021 yılı Ekim ayında ithalat 197,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli'nde 2021 yılı Ekim ayında ithalat 5,4 milyon dolar olarak gerçekleşirken, toplamda 205,6 milyon dolar ithalat gerçekleşmiş oldu.

Edirne'de Ekim ayında en çok ihracat Bulgaristan, en çok ithalat Ukrayna ile yapıldı. Kırklareli'nde Ekim ayında en çok ihracat Venezuela, en çok ithalat ise Çin ile yapıldı. Tekirdağ'da ise en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2021 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat yüzde 12,8 artarak 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti. - TEKİRDAĞ

Trakya'da Ekim ayında 273,3 milyon dolar ihracat, 205,6 milyon dolar ithalat yapıldı

Trakya Bölgesi, İhracat, dolar, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trakya'da Ekim ayında 273,3 milyon dolar ihracat, 205,6 milyon dolar ithalat yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Trakya'da Ekim ayında 273,3 milyon dolar ihracat, 205,6 milyon dolar ithalat yapıldı - Son Dakika
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