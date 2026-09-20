TREDER Başkanı Arslan, IAA\'da devletten etkin denetim talep etti

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş, Almanya'da düzenlenen IAA Transportation Fuarı'nda TREDER Başkanı Seyit Arslan'ı ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede treyler sektörünün güncel sorunları masaya yatırıldı.

Avrupa'nın en büyük pazarı ve ikinci büyük üreticisi konumundaki Türk treyler endüstrisi adına TREDER, özellikle ömrünü tamamlamış treylerler ve haksız rekabete yol açan denetimsizlik konularında Başkan Maraş'tan destek talep ettiği bildirildi.

Dünyanın en büyük ticari araç fuarı olan IAA Transportation'a bu yıl 18 üye firmasıyla katılan Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER), en yeni ürünlerini sergileyerek Türkiye'nin ulaştığı üretim gücünü ve kalite standartlarını uluslararası arenada bir kez daha kanıtladı. Çin'den sonra fuara en fazla katılım gösteren ülke olan Türkiye, toplam 122 firmayla dünya sahnesinde adeta gövde gösterisi yaptı.

Fuar kapsamındaki ziyarette sektördeki son gelişmeleri değerlendiren TREDER Başkanı Seyit Arslan, bölgesel ve küresel zorluklara rağmen sektörün yakaladığı ivmenin altını çizdi. Çevremizdeki jeopolitik gerilimlere ve dalgalı ekonomik şartlara rağmen üreticilerin önemli bir eşiği başarıyla geçmekte olduğunu belirten Arslan, şu ifadelere yer verdi: "Dünyanın en büyük ticari araçlar fuarına çok güçlü bir şekilde katılıyoruz. Üretim kapasitemiz an itibarıyla 100 bin adedi aşmış durumda. Üreticilerimiz son derece önemli bir eşiği geçiyorlar ve bu zor zamanlarda ayakta kalmak büyük önem taşıyor. Bunun için devletimizden haksız rekabete yol açan ve yollarımızı tehlikeye sokan ürünlere karşı daha fazla denetim, etkin bir Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) talep ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizlere işaret ettiği hedefler doğrultusunda; yollarımızı daha güvenli, yüklerimizi daha emniyetli ve en önemlisi canımızı çok daha korunaklı hale getirmek en büyük gayemizdir. İşte bu büyük hedef doğrultusunda; kamu kurumlarımız, denetim mercilerimiz, üreticilerimiz ve tedarikçilerimizle, kısacası tüm kesimlerle 'ortak bir akıl' oluşturmak zorundayız."

Türkiye'nin treyler sektöründe yakaladığı başarının önemine değinen Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş ise, sektörü daha ileriye taşımak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirten Maraş, "Her şeye rağmen ithalatın önüne geçen ve net ihracatçı konumunda olan treyler sektörü; sanayimizin, lojistik sektörünün ve ihracatımızın çok önemli bir paydaşıdır. Bu anlamda daha güvenli ve sürdürülebilir bir ulaşım için tüm standartları karşılayan, çevreci ve güvenli yeni nesil treylerler konusunda sektöre destek vermek gerekiyor" dedi.