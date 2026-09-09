TRPOS Ödeme Kuruluşu'nun faaliyet izni Kanun'un 16. maddesiyle iptal edildi - Son Dakika
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TRPOS Ödeme Kuruluşu'nun faaliyet izni Kanun'un 16. maddesiyle iptal edildi

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TCMB, TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyet iznini iptal etti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle duyuruldu; şirketin izni, 6493 sayılı Kanun'un ilgili maddesi uyarınca kaldırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ'nin faaliyet iznini ???????iptal etti.

TCMB'nin TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ'nin 20 Haziran 2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 29 Eylül 2023 tarih ve 11506/21105 sayılı TCMB kararıyla verilen ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni, Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) uyarınca iptal edildi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TRPOS Ödeme Kuruluşu'nun faaliyet izni Kanun'un 16. maddesiyle iptal edildi - Son Dakika

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