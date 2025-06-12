Trüf Mantarından 650 Milyon Lira Katkı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trüf Mantarından 650 Milyon Lira Katkı

12.06.2025 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024'te Türkiye'nin trüf mantarı üretimi, ekonomiye 650 milyon lira katkı sağladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024'te trüf mantarının ülke ekonomisine 650 milyon lira katkı sağladığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, 2024 yılına ait trüf mantarı verilerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Yeşil vatanın saklı cevherinin trüf mantarı olduğuna işaret edilen paylaşımda, "Doğal zenginliğimiz olan trüf, hem biyolojik çeşitliliğimizi destekliyor hem de kırsal kalkınmaya ve ekonomimize katkı sağlıyor." ifadesini kullanıldı.

Paylaşımda, Türkiye'de 1212 hektar alanda trüf ormanı kurulduğu belirtildi.

2024'te 79 ton trüf mantarı üretildiği belirtilen açıklamada, "650 milyon lira ülke ekonomisine katkı sağladı. 5 bin 750 kişiye trüf mantarının doğadan toplanması ve farkındalık eğitimi verildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Paylaşımda, II. Trüf Ormanı Eylem Planı kapsamında 2025 yılında yapılması planlanan çalışmalar da yer aldı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trüf Mantarından 650 Milyon Lira Katkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya’da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi Konya'da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi
Usta sanatçı Mehmet Erenler hastaneye kaldırıldı Usta sanatçı Mehmet Erenler hastaneye kaldırıldı
Ergin Ataman’dan Ali Koç’a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD’ye nükleer resti İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti
Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul’da İşte ilk sözleri Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
Los Angeles Belediye Başkanı: Korkunun silah olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz Los Angeles Belediye Başkanı: Korkunun silah olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi
Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

23:02
Düşen uçakta saatler önce seyahat Sıkıntıları tek tek anlatmış
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış
22:35
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
20:16
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
20:08
Hindistan’daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
19:37
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
09:49
Nereden nereye 114 yıllık kulüp iflas bayrağını çekti
Nereden nereye! 114 yıllık kulüp iflas bayrağını çekti
09:29
ABD-İran nükleer görüşmeleri Umman’da devam edecek
ABD-İran nükleer görüşmeleri Umman'da devam edecek
09:29
Çok sayıda adrese fuhuş baskını 23 kadın kurtarıldı
Çok sayıda adrese fuhuş baskını! 23 kadın kurtarıldı
09:29
Cinsiyeti belli oldu Sibel Can babaanne oluyor
Cinsiyeti belli oldu! Sibel Can babaanne oluyor
09:09
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi!
09:06
Kazada telef olan horozu hayata döndürmek için kalp masajı yaptı
Kazada telef olan horozu hayata döndürmek için kalp masajı yaptı
08:44
Murat Ülker’den markasının reklam yüzü Osimhen’e servet
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 23:46:44. #7.13#
SON DAKİKA: Trüf Mantarından 650 Milyon Lira Katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.