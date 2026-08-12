Trump'a Dava: Truth Social'da Yozlaşma İddiası - Son Dakika
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Trump'a Dava: Truth Social'da Yozlaşma İddiası

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İki medya kuruluşu, Trump'ın Truth Social'da paylaşımlara hızlı erişim satmasını Anayasa'ya aykırı buldu.

NEW ABD'de iki medya kuruluşu, Trump Media & Technology Group'un sosyal medya platformu Truth Social'daki paylaşımlara hızlı erişim hakkı satma hamlesi dolayısıyla Başkan Donald Trump'a dava açtı.

Haber kuruluşu The Intercept Media ile basın özgürlüğü vakfı Freedom of the Press Foundation, ABD Başkanı Trump ile bazı Beyaz Saray yetkililerine karşı New York Güney Bölge Mahkemesine dava dilekçesi sundu.

Dava dilekçesinde, Truth Social'daki paylaşımlara daha hızlı erişim hakkı satma hamlesinin, "yozlaşmış ve Anayasa'ya aykırı" olduğu ileri sürüldü.

Trump'ın askeri operasyonlar, atamalar ve dış politika gibi resmi hükümet duyurularını yalnızca büyük hissedarı olduğu Truth Social'da yaptığına işaret edilen dilekçede, Trump ile diğer bazı üst düzey yetkililerin piyasaları etkileyebilecek mesajlarına "erken ve daha hızlı erişim" sağlamak için kullanıcılardan aylık 100 bin dolara varan ücretler talep edildiği aktarıldı.

Dilekçede, platformun dışarıdan otomatik veri çeken araçları engelleyeceğini belirttiğine değinilerek, "Bu son derece yozlaşmış bir nitelik taşıyor. Başkan, kendi şirketine ödeme yapmaya istekli ve imkanı olan kişilere 'piyasayı etkileyen' devlet bilgilerini vererek maddi kazanç elde etme konumunda bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Bu sistemin davacıların haber yapma süreçlerini yavaşlattığı ve basın faaliyetlerine zarar verdiği iddia edilen dilekçede, uygulamanın halkın ve basının kamu bilgilerine eşit erişim hakkını kısıtlayarak Anayasa'yı ihlal ettiği öne sürüldü.

Dilekçede, resmi hükümet duyurularının "yalnızca" ücretli bir platform üzerinden yapılmasının durdurulması talebinde bulunuldu.

Trump Media & Technology Group, geçen ay finansal hizmetler şirketlerine yönelik, Truth Social'daki en etkili hesapların paylaşımlarına lisanslı ve gerçek zamanlı erişim sağlayacak yeni veri akışı hizmeti "Truth API"yi duyurmuştu.

Şirketin açıklamasında, Truth API'nin 1 Ağustos itibarıyla kurumsal müşterilerin kullanımına sunulmasının beklendiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Teknoloji, Ekonomi, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'a Dava: Truth Social'da Yozlaşma İddiası - Son Dakika

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