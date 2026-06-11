Trump Enflasyonu Sevdiğini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump Enflasyonu Sevdiğini Açıkladı

11.06.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, enflasyonun yükselmesini olumlu bulduğunu belirtti, eleştirilere yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, enflasyon oranının son üç yılın en yüksek seviyesine yükseldiği dönemde "enflasyonu sevdiğini" söyledi.

Fox News'ün haberine göre Trump, basın mensuplarının, enflasyonun mayısta yükselerek 2023 başından bu yana en yüksek seviyeye çıktığını gösteren ekonomik verilere ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Resmi rakamları olumlu bulduğunu belirten Trump, "Rakamlar harikaydı. En çok neyi seviyorum biliyor musunuz? Enflasyonu seviyorum. Çünkü bu savaş biter bitmez düşecek." dedi.

Trump'ın açıklaması Demokrat Partiden tepki çekti.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Senatör Elizabeth Warren, Trump'ı artan yaşam maliyetlerine duyarsız olmakla eleştirdi.

Trump, daha sonra The New York Post'a yaptığı açıklamada, sözlerinin bağlamından koparıldığını savunarak aslında enflasyonun beklenenden daha düşük olmasını kastettiğini ve savaş sona erdiğinde fiyatların düşeceğini söyledi.

ABD'de dün açıklanan veriler ülkede yıllık enflasyonun, enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle mayısta hız kazandığını ortaya koydu.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,2 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık enflasyon Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump Enflasyonu Sevdiğini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan’dan Asgari Ücret Açıklaması Babacan'dan Asgari Ücret Açıklaması
Vitor Pereira’ya sürpriz talip Paraya para demeyebilir Vitor Pereira'ya sürpriz talip! Paraya para demeyebilir
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına emniyetten yalanlama Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına emniyetten yalanlama
Seçil Erzan yeniden yargılanacak İlk duruşma 11 Eylül’de Seçil Erzan yeniden yargılanacak! İlk duruşma 11 Eylül'de
Beşiktaş’tan Ruben Loftus-Cheek atağı Beşiktaş'tan Ruben Loftus-Cheek atağı
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

14:19
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray
Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
14:04
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar
Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
14:01
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
13:50
Arda ve Kenan listede Dünya Kupası’na damga vuracaklar
Arda ve Kenan listede! Dünya Kupası'na damga vuracaklar
13:20
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı
12:42
CHP’de kazan kaynarken İnce’den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 14:29:34. #7.12#
SON DAKİKA: Trump Enflasyonu Sevdiğini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.