Trump, Fed'e yeni başkan yardımcısını atadı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) denetimden sorumlu başkan yardımcılığı görevi için bankanın Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman'ı seçtiğini bildirdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Michelle 'Miki' Bowman'ın Fed'in yeni Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bowman'ın 2018'den bu yana Fed'in Yönetim Kurulu'nda görev yaptığını anımsatan Trump, enflasyon, düzenlemeler ve bankacılık konularında geniş bir uzmanlığa sahip olduğunu kaydetti.

Trump, "Ekonomimiz son dört yıldır kötü yönetildi ve artık bir değişimin zamanı geldi. Miki, bu işi başarmak için gereken bilgi ve beceriye sahip. Ülkemizin tarihinde daha önce görülmemiş ekonomik seviyelere ulaşacağımıza eminim." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Senatosu tarafından onaylanması halinde Bowman, şubat ayı sonunda bu görevden ayrılan Michael Barr'ın yerine geçecek.

Michael Barr, Trump yönetimiyle olası bir anlaşmazlığı önlemek amacıyla ocak ayı başında Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Bowman'ın, bankacılık düzenlemelerinde Barr'a kıyasla daha ılımlı bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor.