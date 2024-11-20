Trump'ın Hamleleri Bitcoin'i Uçurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'ın Hamleleri Bitcoin'i Uçurdu

Donald Trump'ın kripto paraya yönelik destekleri Bitcoin'in 93 bin doları aşmasına neden oldu.

20.11.2024 11:47
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Kripto para birimlerinde yükseliş sürerken, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ekosisteme yönelik hamleleri Bitcoin'in fiyat rekorunu geliştirmesini ve 93 bin doların üzerine taşımasını sağladı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, kripto para piyasasında son dönemde hareketli bir süreç yaşanıyor.

ABD başkanlık seçimleri öncesi 70 bin doların altında işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi Bitcoin, seçimi Trump'ın kazanmasının ardından fiyat rekorunu 93 bin doların üzerine taşıdı.

Aynı süreçte birçok altcoin projesi de değer kazanırken, kripto paraların toplam piyasa değeri yeniden 3 trilyon doların üzerine çıktı.

Donald Trump'ın sahip olduğu şirketin, kripto para platformu Bakkt'ı satın almak için görüşmeler yürüttüğü haberi kripto para piyasasında heyecan yarattı. Ayrıca Trump'ın ABD merkezli kripto para borsası Coinbase'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Armstrong ile görüşme gerçekleştireceği iddia edilirken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığına da "kripto yanlısı" bir kişinin getirileceği öne sürüldü.

Yeni Bitcoin enstrümanı

Bitcoin ETF opsiyonları da dün Nasdaq'ta işlemlere başlarken, piyasada ilk işlem gününde yaklaşık 2 milyar dolarlık bir hacim oluştu. Spot Bitcoin ETF'leri ise bu yılın başında onaylanarak ABD borsalarında işlem görmeye başlamıştı.

Tüm bu gelişmeler ile kripto para piyasasında yatırımcıların yaklaşımını ölçen ve 0 ila 100 arasında değere sahip Korku ve Açgözlülük Endeksi 90'a ulaşarak "aşırı açgözlülük" kategorisine girdi.

"Trump'ın şimdiden bu toplantıları yapması bütün ekosistem açısından olumlu"

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bora Erdamar, son günlerdeki yükselişin ardındaki en önemli sebebin "artık bir ABD başkanının bundan sonrası için önemli, yapıcı adımlar atacağını ve sektörü destekleyeceğini" ilan ettiğine yönelik açıklamalar olduğunu söyledi.

Trump'ın, Bitcoin madenciliğini destekleyeceğini söylediğini ve madencileri ABD'ye davet ettiğini aktaran Erdamar, SEC'in kripto paralara yönelik aşırı temkinli yaklaşımının değişeceği beklentisinin de fiyatlamalarda etkili olduğunu belirtti.

Erdamar, Trump'ın şirketlerinin kripto para platformu alacağına dair iddialar ve Coinbase CEO'su Armstrong ile görüşecek olmasının önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Donald Trump'ın iştirak şirketleri üzerinden de kripto ekosistemine dahil olmasının ayak seslerini duyuyoruz. Aynı şekilde Coinbase ABD'de kripto ekosisteminin lider şirketi konumunda. Bizzat Armstrong ile görüşecek olması, sektörü dinleyecek olması, ekosistemin ihtiyaçların giderilmesi için nasıl hamleler yapılacağına yönelik şimdiden bu toplantıları yapması bütün ekosistem açısından olumlu."

Spot Bitcoin ETF'lerinin kurumsal yatırımcıların daha kolay yatırım yapmasını sağladığını dile getiren Erdamar, dün işlemlere başlayan ETF opsiyonlarına ilişkin, "Bu, Bitcoin'in sadece şu anki fiyatı üzerinden değil, türev piyasalardan alışık olduğumuz gibi önceden belirlenen fiyatlardan alınıp satılmasına olanak sağlayacak. Türev piyasaları diğer varlıklarda da dünyanın en büyük piyasalarını oluşturduğu için Bitcoin'in de bu anlamda da kurumsal düzeye ulaşması likidite getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdamar, yatırımlarını uzun süre önce yapan yatırımcıların şu an büyük karlara ulaştığını ve kar realizasyonu yapabileceklerini belirterek, temkinli olunması ve volatiliteye dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump'ın Hamleleri Bitcoin'i Uçurdu - Son Dakika

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