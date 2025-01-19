Trump'ın Kripto Vaatleri Piyasalarda Etki Yarattı

Ekonomi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın görevi devralmasının ardından kripto para piyasasına yönelik atacağı adımların etkisinin küresel çapta olabileceği tahmin ediliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kripto para piyasasında son dönemde fiyatları etkileyen en büyük gelişme, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi oldu.

Başkan adaylığı döneminde kripto paraları destekleyici yönde açıklamalarda bulunan Trump'ın seçimi resmi olarak kazanmasıyla Bitcoin yükselişe geçti ve fiyat rekorunu 100 bin doların üzerine taşıdı.

Trump, seçim dönemindeki açıklamalarında ABD'yi "dünyanın kripto merkezi" yapma sözü vermiş ve daha sonrasında ekonomi yönetimine "kripto dostu" isimleri atamıştı.

Görevi yarın devralacak Trump'ın kripto para piyasasına yönelik hamlelerinin küresel düzeyde etkilerinin olabileceği tahmin ediliyor.

"Piyasa üzerinde geniş çaplı etkiler yaratabilir"

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nurullah Mahmut Dündar, Trump'ın, Bitcoin'i ABD Merkez Bankasının (Fed) rezervlerine dahil etme fikrinin ekosistem açısından oldukça kritik olduğunu söyledi.

Trump'ın başkan olduktan sonra kripto para ekosistemini pozitif yönde regüle edeceği yönündeki beyanının önemli olduğunu belirten Dündar, şu değerlendirmede bulundu:

"Trump'ın bu yaklaşımı, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisini ciddi ölçüde artırabilir. Onun başkanlık koltuğuna oturması, kripto para piyasası açısından yeni bir dönemin başlangıcını işaret edecek. Özellikle Trump'ın son dönemde Bitcoin'e yönelik teşvik edici açıklamaları ve ABD'nin Bitcoin'i rezerv varlık olarak benimsemesini ima eden fikirleri piyasa üzerinde geniş çaplı etkiler yaratabilir. Trump'ın Bitcoin'e yönelik teşvik edici politikaları, diğer ülkeler üzerinde de domino etkisi yaratabilir. Daha fazla ülke, Bitcoin ve diğer kripto varlıklar için düzenlemeler yapmaya ve bu varlıkları finansal sistemlerine entegre etmeye başlayabilir."

Dündar, 2025'te Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentiye de dikkati çekerek, "Geçen hafta açıklanan enflasyon verileri, beklentiler doğrultusunda geldi ve bu durum Fed'in 2025 yılı içerisinde 3-4 kez faiz indirimi yapabilmesinin önünü açtı. Eğer bu trend devam ederse, kripto ekosisteminde olumlu bir hava hakim olacaktır." dedi.

Fiyatlamalarda Fed'in faiz kararı etkili olabilir

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eren Çaşkurlu da Trump'ın kripto paralara yönelik olumlu söylemlerinin bu piyasada son aylarda yaşanan yükselişteki etkisine işaret etti.

Çaşkurlu, Trump'ın görevi devralmasıyla piyasalardaki işlem hacminin artabileceğini ifade etti.

Kripto para piyasasındaki fiyatlamalarda enflasyon-faiz denkleminin de etkili olduğunu belirten Çaşkurlu, şunları kaydetti:

"Kısa dönemde Trump'ın deregülasyon ve vergileri azaltıcı politikalar uygulayacağı söylemi enflasyonist olarak değerlendirilmekte. Şu anda enflasyondaki ılımlı hava, faizin ineceği beklentisini yaratsa da Fed'in ocak ayında faizleri sabit tutacağı fiyatlanıyor. Ancak orta vadede enflasyonun artması sonrası faiz artırımı veya uzun süre sabit kalması, kripto paraların cazibesini aşağı çekebilir."