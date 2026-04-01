Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın Tarifeleri İçin İade Süreci Başlıyor

01.04.2026 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CBP, Trump döneminde alınan tarifelerin iadesinin incelenmesi için 45 güne kadar süreç belirledi.

NEW ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) birimi, Başkan Donald Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'na (IEEPA) dayandırarak uyguladığı ve Yüksek Mahkemenin yasaya aykırı bulduğu tarifelerin iadesinde, başvuruların incelenmesi ve işleme alınmasının 45 güne kadar sürebileceğini belirtti.

CBP tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine sunulan açıklamada, IEEPA kapsamında tahsil edilen gümrük vergilerinin iadesi için geliştirilen Girişlerin Konsolide Yönetimi ve İşlenmesi (CAPE) sisteminin son durumu hakkında bilgi verildi.

Sistemin talep portalı, toplu işleme, inceleme ve tasfiye ile iade olmak üzere 4 bileşenden oluştuğu belirtilen açıklamada, talep portalının yüzde 85, toplu işlemenin yüzde 60, inceleme ve tasfiyenin yüzde 80 ve iade bileşeninin yüzde 75 oranında tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, CBP'nin başvuruların incelenmesi ve işleme alınması için daha ayrıntılı inceleme gerektiren bir uygunluk sorunu olması durumu hariç, en fazla 45 gün süre kullanacağına işaret edildi.

IEEPA vergi veya teminat ödemesi yapılmış girişlerin yüzde 78'ini temsil eden toplam 26 bin 664 kayıtlı ithalatçının elektronik geri ödeme almak için süreci tamamladığı kaydedilen açıklamada, bu girişler için gümrük vergisi ödemeleri veya depozitolarının anapara tutarının yaklaşık 120 milyar dolar olduğu belirtildi.

CBP tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine daha önce sunulan bir başka açıklamada, IEEPA kapsamında tahsil edilen ve ödenmesi beklenen vergi tutarının, 4 Mart itibarıyla yaklaşık 166 milyar dolar olduğu bildirilmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Yüksek Mahkemenin söz konusu kararının ardından binlerce şirket, ABD yönetimine dava açarak ödenen vergilerin iadesini talep etmişti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2026 00:52:47. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.