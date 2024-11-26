Trump'ın Yeni Gümrük Vergisi Planı Analiz Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trump'ın Yeni Gümrük Vergisi Planı Analiz Edildi

Deutsche Bank, Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik gümrük vergisi planlarını analiz etti.

26.11.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deutsche Bank araştırmacıları, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yeni gümrük vergisi planlarına ilişkin 10 maddelik analiz yayımladı.

Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Donald Trump'ın gümrük vergilerini geniş tabanlı ekonomik ve jeopolitik araç olarak kullanacağını öngören ve politikaların hala yeterince fiyatlandırılmadığını düşünen Deutsche Bank araştırmacıları, yeni gümrük vergisi planlarına ilişkin 10 maddelik analiz yayımladı.

Buna göre, ülkelerin ABD ile olan serbest ticaret anlaşmaları (STA) güvende değil. Bu planların, Scott Bessent'in Hazine Bakanı olarak atanacağının duyurulmasının ardından açıklanması, gümrük vergilerinin Trump'ın gündeminin en üst sıralarında yer aldığını gösteriyor.

Gümrük vergileri, ABD'nin toplam ticaretinin yüzde 40'ını kapsıyor. Trump'ın son açıklaması, üç ülkeyle sınırlı olsa da ABD'nin Avro Bölgesi dışındaki üç büyük ticaret ortağına uygulanacağından, vergilerin ekonomik etkisinin büyük olması bekleniyor.

Gümrük vergilerinin yasama yolu yerine yürütme yetkisi kullanılarak uygulanacağı belirtilirken, Deutsche Bank araştırmacılarına göre, üç ülkeyi hedef alan gümrük vergileri daha geniş tabanlı bir yürütme yetkisi kullanılması için açılış hamlesi olabilir.

Bu kapsamda ABD Kongresi'nde Çin'e yönelik mevzuatın yakından takip edilmesi gerekiyor ve gümrük vergisi tartışmalarının mevzuat yoluyla stratejik bir konu haline dönüp dönmeyeceği büyük bir soru işareti olarak öne çıkıyor.

Araştırmacılar, bu süreçte karmaşık tedarik zincirlerine dikkati çekiyor. Avro/dolar paritesi, Avrupa ticaretinden bahsedilmemesine, rahatlamayla tepki veriyor. Ancak Alman otomobil üreticilerinin Meksika'daki büyük çaplı üretim kapasiteleri ve bu ülkenin Çin ile artan ticaretinin, Meksika üzerindeki gümrük vergilerinin negatif etkisini daha büyük hale getirme riski bulunuyor.

Kanada ise gelişmiş ülkeler arasında ekstra gümrük vergilerine en duyarlı ancak risklere göre en az fiyatlandırılmış ülke olarak öne çıkıyor.

Deutsche Bank araştırmacılarına göre, piyasa tepkisi ne kadar yumuşak olursa gümrük vergisi olasılığı o kadar yükselebilir.

Ayrıca araştırmacılar, piyasa katılımcılarının Trump'ın yeni sosyal medya platformu Truth Social'ı izlemesini öneriyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Deutsche Bank, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'ın Yeni Gümrük Vergisi Planı Analiz Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:02 CHP lideri Özel’den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak
16:47 Sıla bebek davasında iddianame hazır İşte cani anne için istenen ceza Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
00:12 NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun
23:25 Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında ’İnönü’ Tartışması Alevlendi Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında 'İnönü' Tartışması Alevlendi
23:23 Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı
23:17 Kreş tartışmasında CHP’li Başarır ağzını fena bozdu Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu
23:04 Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor
23:04 Gaziosmanpaşa’da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı Gaziosmanpaşa'da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 18:04:21. #1.13#
SON DAKİKA: Trump'ın Yeni Gümrük Vergisi Planı Analiz Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.