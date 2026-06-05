Trump, Kömür Endüstrisine 700 Milyon Dolar Yatıracak - Son Dakika
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Trump, Kömür Endüstrisine 700 Milyon Dolar Yatıracak

05.06.2026 00:49
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ABD Başkanı Trump, kömür santralleri ve madenlerini desteklemek için 700 milyon dolarlık yatırım açıkladı.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ülkede kömür endüstrisini canlandırmak amacıyla 700 milyon dolarlık kaynak sağlanacağını duyurdu.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında kömür üretimine yönelik açıklamalarda bulundu.

"Temiz ve güzel" kömürün gücüyle Amerikalılar için enerji fiyatları ve yaşam maliyetlerini düşürmek adına tarihi bir adım attıklarını dile getiren Trump, Çin dahil birçok başarılı ülkenin kömür kullandığını, "büyük çöküş" yaşayan bazı ülkelerin ise "pek bir işe yaramayan" rüzgar gibi alternatiflere yöneldiğini anlattı.

Trump, "Bugün duyurduğum 700 milyon dolarlık yatırımın bir sonucu olarak 14 kömür santralini ve 42 kömür madenini koruyacak, iki yeni kömür santrali ve devasa bir yeni ihracat terminali inşa edeceğiz. Bu adımlar 14 binden fazla istihdamı destekleyecek ve Amerikan halkına elektrik masraflarından 50 milyar dolar tasarruf sağlayacak." diye konuştu.

West Virginia, Kentucky, North Carolina, Indiana, Tennessee, Arizona, Arkansas, Oklahoma, North Dakota ve Wisconsin'deki 13 kömür santralini kurtarmak için "Savunma Üretim Yasası"nı devreye soktuklarını ifade eden Trump, bu adımın söz konusu tesislerin operasyonel ömürlerini on yıllarca uzatacağına dikkati çekti.

Trump, bunun elektrik şebekesinin güvenilirliğini sağlamlaştıracağını ve Amerikan halkı için elektrik fiyatlarını düşük tutacak yatırımlar yapılmasına olanak tanıyacağını vurguladı.

Bu yazdan itibaren West Gateway projesinin temelinin atılacağını ve 2028 yazına kadar yılda 12 milyon tondan fazla kömürün dünyanın dört bir yanındaki ülkelere gönderileceğini bildiren Trump, söz konusu projenin 10 yıldan fazla bir süredir geciktirildiğini öne sürdü.

Trump, "dolandırıcılık" olarak nitelendirdiği, yeşil enerji için ayrılan yaklaşık 200 milyon doları, Maryland'de bir kömür santralini yeniden başlatmak ve Alaska ile West Virginia'da iki yeni kömür santrali inşa edilmesi için tahsis edeceklerini söyledi.

Bu santrallerin yeni teknolojilerle "temiz şekilde" inşa edileceğini kaydeden Trump, ABD'de 2013'ten beri kömür santrali açılmadığını belirtti.

Trump, halihazırda kömürle ilgili 76 projeyi onayladıklarına değinerek, "Geçen yıl 17 gigavatlık kömür enerjisinin devreden çıkmasını engelledik. Bu, yaklaşık 13 milyon eve en düşük fiyattan yetecek kadar güç demek." değerlendirmesinde bulundu.

"Kömür Amerikan enerjisinin omurgası"

ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum da önceki yönetimin aşırı sübvansiyonlu, kesintili ve hava durumuna bağlı elektrik kaynaklarının peşinden gittiğini bu nedenle şebekenin risk altına girdiğini öne sürdü.

Trump yönetiminin ülkede kömürü korumak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak için önceki yönetimlerden çok daha fazla çaba harcadığını savunan Burgum, "Ülkemize, elektrik şebekemize, yapay zekadaki rekabet gücümüze ve üretime güç sağlamak için uygun fiyatlı, güvenilir ve emniyetli Amerikan enerjisinin omurgası kömürdür." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Trump, Kömür Endüstrisine 700 Milyon Dolar Yatıracak - Son Dakika

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