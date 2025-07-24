Trump\'tan AB\'ye Gümrük Vergisi Teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, AB'nin, ABD'li işletmelere pazarını açmayı kabul etmesi durumunda daha düşük gümrük vergisi ödemesine izin vereceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlenen yapay zeka temalı etkinlikte, ticaret anlaşmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'ye pazarını açan çok sayıda ülke olduğunu ve bazı ülkelere 'basit bir tarife' uygulanacağını belirterek, bu ülkelere yüzde 15 ile yüzde 50 arasında değişen gümrük vergileri getirileceğini kaydetti. Bazı ülkelere yüzde 50 tarife uygulanacağını ifade eden Trump, "Çünkü bu ülkelerle ilişkilerimiz iyi değil. Biz de onlara 'Yüzde 50 ödeyin' diyeceğiz" dedi.

Trump, genellikle kapalı olan ülkelerin pazarlarını açtığını söyleyerek, Avrupa Birliği (AB) ile yoğun müzakereler yürüttüklerini ve onlara da benzer bir anlaşma önerdiklerini kaydetti. Trump, "Eğer AB, ABD'li işletmelere pazarını açmayı kabul ederse, daha düşük bir gümrük vergisi ödemelerine izin vereceğiz" ifadelerini kullandı.