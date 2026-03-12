Trump'tan Fed'e Faiz İndirim Çağrısı - Son Dakika
Trump'tan Fed'e Faiz İndirim Çağrısı

12.03.2026 22:50
Trump, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını derhal düşürmesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın gelecek para politikası toplantısını beklemeden "derhal" faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini ifade etti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fed Başkanı Powell'a faiz indirimine gidilmesi yönündeki çağrısını yineledi.

Powell'a "Çok Geç" lakabını takan Trump, "Fed Başkanı Jerome 'Çok Geç' Powell bugün nerede? Faiz oranlarını derhal düşürmeli, bir sonraki toplantıyı beklememeli." ifadelerini kullandı.

Fed, 27-28 Ocak'ta düzenlenen son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Bankanın bir sonraki FOMC toplantısının 17-18 Mart'ta yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA

