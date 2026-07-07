Trump'tan Walmart'a Fiyat İndirim Talebi

NEW ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin talebi üzerine perakende devi Walmart'ın ülkenin 250'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla fiyatlarda "büyük bir indirime gideceğini" ve özellikle kıyma fiyatını yaklaşık yüzde 15 düşüreceğini bildirdi.

???????Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD'nin en büyük perakendecilerinden Walmart'ın, ülkenin 250. "doğum gününü" kutlamak amacıyla, yönetimin talebi üzerine fiyatlarda "büyük bir indirime gideceği" konusunda bilgilendirildiğini belirten Trump, "Walmart, diğer pek çok ürünün yanı sıra özellikle kıymanın fiyatını neredeyse yüzde 15 oranında düşürecek. Bu, ABD'yi seven ve gerçekten vatansever bir şirket olan Walmart'tan akıllıca alışveriş yapan milyonlarca Amerikalı için çok büyük bir olay." ifadelerini kullandı.

Trump, bir önceki yönetimin "tarihin en kötü enflasyon kriziyle yükselttiği fiyatları" aşağı çektiklerini öne sürerek, söz verdiği gibi petrol fiyatlarının hızla düştüğünü, yumurta ve reçeteli ilaçlarla pompadaki benzin fiyatının da gerilediğini anlattı.

Walmart'ın büyük ve cesur bir adım atarak öne çıktığına işaret eden Trump, "Diğer perakendeciler de bu gerçek vatanseverlerin izinden gitmeli." ifadesine yer verdi.