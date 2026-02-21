Trump'tan Yüzde 10 Küresel Gümrük Vergisi Kararı

NEW ABD Başkanı Donald Trump, tüm ülkelere yönelik yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzaladığını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, konuya dair Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Tüm ülkelere yönelik küresel yüzde 10'luk bir gümrük vergisini az önce imzalamış olmaktan büyük onur duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, bu tarifelerin neredeyse derhal yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Bazı ürünler bu tarifeden muaf olacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Trump'ın, geçici bir ithalat vergisi uygulanmasına yönelik kararı imzaladığı aktarıldı.

Trump'ın 1974 Ticaret Yasası'nın 122. maddesi uyarınca sahip olduğu yetkiyi kullandığına işaret edilen açıklamada, bu maddenin başkana belirli temel uluslararası ödeme sorunlarını ek vergiler ve diğer özel ithalat kısıtlamaları yoluyla ele alma yetkisi verdiği vurgulandı.

Açıklamada, bu kapsamda ABD'ye ithal edilen ürünlere 150 gün süreyle yüzde 10 oranında ithalat vergisi getirildiği belirtilerek, kararın 24 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Bazı ürünlerin geçici ithalat vergisine tabi olmayacağı aktarılan açıklamada, kritik mineraller, enerji ürünleri, bazı tarım ürünleri, ilaçlar, belirli elektronik ve otomotiv ürünleri, havacılık ürünleri ile bilgi materyalleri gibi bazı kalemlerin vergiden muaf tutulduğu bildirildi.

Açıklamada, ayrıca 232. madde kapsamındaki ürünlerin ABD-Meksika-Kanada Anlaşmasına uygun Kanada ve Meksika malları ile belirli Orta Amerika ülkelerinden gelen bazı tekstil ürünlerinin de kapsam dışı olduğu ifade edildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında ayrıca, Trump'ın ABD Ticaret Temsilciliğine 301. madde kapsamındaki yetkisini kullanarak ülkeye karşı makul olmayan ve ayrımcı ticaret eylemlerini soruşturma talimatı verdiği kaydedildi.

Yüksek Mahkeme kararını vermişti

ABD Yüksek Mahkemesi, dün Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Trump, karara dair düzenlediği basın toplantısında, "Yıllardır bizi soyan yabancı ülkeler çok mutlu, sokaklarda dans ediyorlar. Ama uzun süre dans edemeyeceklerinden emin olabilirsiniz." demişti.

Başkan olarak kullanabileceği IEEPA tarifelerinden bile daha güçlü yöntemler olduğunu ifade eden Trump, 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca halihazırda uygulanan tarifelere ek olarak yüzde 10'luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağını duyurmuştu.

Trump, ABD'yi diğer ülkelerin ve şirketlerin haksız ticaret uygulamalarından korumak için 301. Bölüm ve diğer maddeler kapsamında da çeşitli soruşturmalar başlatacaklarını belirtmişti.