TSE, Ankara Kalite Kampüsü ana binasını 2027'de tam kapasiteyle devreye alacak - Son Dakika
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TSE, Ankara Kalite Kampüsü ana binasını 2027'de tam kapasiteyle devreye alacak

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TSE'nin Ankara Kalite Kampüsü ana hizmet binası 2027'de tam kapasiteyle faaliyete geçecek. Bu kapsamda belgelendirme ve uygunluk değerlendirme hizmetlerinin uluslararası tanınırlığı artırılacak; KOBİ'ler ve sanayicilerin standardizasyon süreçlerine katılımı desteklenecek.

Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) Ankara Kalite Kampüsü ana hizmet binasının gelecek yıl faaliyete geçmesi, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme hizmetlerinin uluslararası tanınırlığının artırılması planlanıyor.

AA muhabirinin, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin kalite altyapısının güçlendirilmesi ve uluslararası standartların belirlenmesindeki etkinliğinin artırılması için çeşitli adımlar atılacak.

TSE'nin stratejik öncelikleri arasında kritik sektörlerde yerli ve milli kapasitenin güçlendirilmesi, mevcut altyapının geliştirilmesi, Ankara Kalite Kampüsü aracılığıyla teknolojik bilgi transferi ve insan kaynağının yetkinliklerinin artırılması bulunuyor.

Kalite Kampüsü Laboratuvarlar Projesi'nde tamamlanma aşamasına yaklaşılırken kampüsün ana hizmet binası 2027'de tam kapasiteyle faaliyete geçecek.

KOBİ'ler ile sanayicilerin uluslararası standardizasyon süreçlerine daha aktif katılımının sağlanması, uygunluk değerlendirme ve standardizasyon çalışmalarının geliştirilmesiyle Türkiye'nin küresel rekabet gücünün ve standart belirleme kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Uluslararası arenada da "TSE" damgası

İhracatçı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda TSE belge ve uygunluk değerlendirme hizmetlerinin uluslararası tanınırlığını artırmaya yönelik işbirlikleri geliştirilecek.

Bu kapsamda firmaların tabi olacağı uluslararası standartlar ve teknik düzenlemelerin belirlenme aşamasına etkin şekilde dahil olunacak, fırsat ve tehditleri dikkate alan bir perspektifle gerekli çalışmaların yapılması sağlanacak, buna yönelik insan kaynağı ve kurumsal kapasite desteklenecek.

Dijital Ürün Pasaportu uygulamalarına yönelik uygunluk değerlendirme kapasitesi güçlendirilecek. Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleriyle standardizasyon alanındaki teknik işbirliği de artırılacak.

Haksız rekabete karşı piyasa gözetimi daha etkili uygulanacak

Haksız rekabeti önlemek ve kaliteyi artırmak için ihtiyaca uygun etkili piyasa gözetimi yapılacak ve standart oluşturma altyapısı iyileştirilecek.

Sanayi temsilcilerinin uluslararası standardizasyon komitelerine katılımı sektör kuruluşları aracılığıyla desteklenecek. Öncelikli sektörlerde uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılımı artırmak amacıyla yeni ayna komiteler oluşturulacak. Bu komitelerin üyelerine, uluslararası standart çalışmalarına katılım sürecinin teknik yönleri ve sektöre sağlayacağı faydalar konusunda eğitimler verilecek.

Belgelendirme hizmetlerine uygun fiyatlarla erişim

Sertifikasyon ve belgelendirme hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması da gelecek yılın öncelikleri arasında yer alıyor.

Bu hizmetlere ilişkin ücret tarifelerinin belirlenmesinde, ilgili tüm tarafların uygun fiyatlarla hizmet almasını kolaylaştıracak çalışmalar gerçekleştirilecek.

Dijital standardizasyon uygulamaları geliştirilerek yaygınlaştırılacak. Üniversiteler ve sanayi kuruluşlarına yönelik ulusal standardizasyon eğitim programı uygulanacak.

Türkiye'de yapılamayan testler için altyapı geliştirilecek

Belgelendirmeye esas olan ancak Türkiye'de yapılamayan test ve analiz işlemlerinin yurt içinde gerçekleştirilebilmesi için ulusal altyapı güçlendirilecek.

Türkiye'nin Kalite Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, ihtiyaç duyulan test ve analizlere yönelik öncelikli alanlar belirlenerek kapasiteleri geliştirilecek.

Kimya sektörüne yönelik olarak "Uçucu Organik Bileşik Ölçüm Laboratuvarı" kurulması, TSE Ankara Kalite Kampüsü'ne taşınması ve akreditasyon çalışmalarının tamamlanması planlanıyor.

Eğitim ve yazılım alanlarında standart çalışmaları

Türk eğitim teknolojileri standartlarının belirlenmesi ve uluslararası standartlarla uyumlaştırılması için de çalışma yapılacak. Eğitim teknolojilerinde geliştirilen ürün ve hizmetlerin test süreçleri yürütülecek.

Yazılım geliştirme ve hizmet sunumu standartlarının bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe yaygınlaştırılması da desteklenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluğunda, Kamu İhale Kurumu, TSE ve TÜBİTAK'ın işbirliği yapacağı çalışmalar kapsamında Yazılım Stratejisi ve Eylem Planı tamamlanacak. Plan, Türkiye'nin yazılım ekosisteminin mevcut durumunu analiz etmeye, küresel rekabet gücünü artırmaya ve sürdürülebilir büyüme modeli ortaya koymaya yönelik analiz ve raporlama faaliyetlerini içerecek.

Raylı sistemlerde ise yurt içinde ihtiyaç duyulan demir yolu aracı tipleri için yerli ve milli sanayinin üretim şartlarına ve emniyet gerekliliklerine uygun tip onay değerlendirme kriterlerine ilişkin tebliğler hazırlanacak.

Kaynak: AA
EkonomiKaliteAnkaraSon Dakika

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