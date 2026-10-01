TSE teknikeri Genç, TEKNOFEST Güneydoğu'da 'TSE logosu olmazsa olmazlarımızdan' dedi - Son Dakika
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TSE teknikeri Genç, TEKNOFEST Güneydoğu'da 'TSE logosu olmazsa olmazlarımızdan' dedi

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TSE, Şanlıurfa'da süren TEKNOFEST Güneydoğu'daki standında kabloların iletken direncini ölçerek standartlara uygunluğunu gösteriyor. TSE teknikeri Genç, kablo alırken TSE logosuna dikkat edilmesi gerektiğini belirterek 'TSE logosu olmazsa olmazlarımızdan' dedi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), vatandaşların standartlar ve ürün güvenliği konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla TEKNOFEST Güneydoğu'daki standında çeşitli deneyler yapıyor.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, ikinci gününde de Şanlıurfa'da devam ediyor.

TSE'nin TEKNOFEST Güneydoğu'daki standında, vatandaşlar ve çocukların standartlar konusunda bilinçlendirilmesi için çeşitli uygulamalar, deneyler ve etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Standa gelen ziyaretçiler, oluşturulan deney ortamında ürünlerin nasıl teste tabi tutulduğunu gözlemleme imkanı buluyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamalardan biri de kablolara yönelik iletken direnci ölçümü oldu. Ölçümle kabloların yalnızca fiziksel özellikleri değil, elektriksel açıdan ilgili standartların gereklerini karşılayıp karşılamadığı da kontrol ediliyor. İletken direnci ölçümü uygulaması sayesinde kablonun elektrik akımını iletme performansı, elde edilen ölçüm sonuçları üzerinden objektif olarak değerlendiriliyor. Sonuçlar, kablonun ilgili standartta belirlenen şartlara uygunluğunun tespit edilmesine imkan sağlıyor. Deney, elektrik tesisatlarında kullanılan kabloların kalite ve güvenlik açısından uygunluğunun değerlendirilmesinde önemli bir kontrol yöntemi olarak öne çıkıyor.

"TSE logosu olmazsa olmazlarımızdan"

Kabloların iletken direnci ölçümü konusunda bilgi veren TSE teknikeri Serdar Genç, TEKNOFEST'te enstitü olarak iki ana deney yaptıklarını, birinin iletkenlik direncinin, diğerinin de herhangi bir ürünün pH değerlerinin ölçülmesi olduğunu söyledi.

TSE olarak bir evde kullanılacak kablonun nasıl olması konusunda insanların anlayacağı şekilde deney yaptıklarını anlatan Genç, şunları kaydetti:

"Evdeki kablo sağlıklı bir kablo mu değil mi? En basit yönden kablo ısınıyor mu ısınmıyor mu? Kablo alırken öncelikle üzerine TSE logosu var mı yok mu? Muhakkak olmazsa olmazlarımızdan. Çünkü üzerinde logo varsa bizim laboratuvarlarımızda testleri yapılmış ve onaylanmış bir kablodur. Vatandaşlarımız güvenle bunları alıp kullanabilir."

Öte yandan stantta çocuklar, TSE ve standartlar konusunda bilgi sahibi olmaları için dart oyunu da oynayabiliyor. Dart okunun vurulduğu hedefte TSE'ye ilişkin bir konu yer alıyor. Bu konuya ilişkin uzmanlarca bilgi veriliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TSE teknikeri Genç, TEKNOFEST Güneydoğu'da 'TSE logosu olmazsa olmazlarımızdan' dedi - Son Dakika
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