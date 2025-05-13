TSKB 12. Kariyer Atölyesi Tamamlandı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), genç yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği TSKB Kariyer Atölyesi'nin 12'ncisini tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kuşaklar arası deneyim paylaşımını destekleyen TSKB, gelenekselleşen Kariyer Atölyesi projesiyle bir kez daha genç yeteneklerle bir araya geldi.

Bu yıl düzenlenen atölyeye, yabancı dilde eğitim veren üniversitelerin işletme, ekonomi, endüstri mühendisliği gibi bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencileri ile yeni mezun ve yüksek lisans yapan 38 genç katıldı.

"Farkını Ortaya Koy" sloganıyla gerçekleşen atölye kapsamında öğrenciler, TSKB'nin alanında uzman ekiplerinden sürdürülebilir bankacılık modeli, kalkınma yatırımlarının finansmanı, yatırım bankacılığı ve danışmanlık uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler edindi.

Atölye öncesinde düzenlenen departman tanıtım webinarında adaylar, bankanın faaliyet alanlarını yakından tanıma fırsatı buldu. TSKB'nin "Geleceğe Ortak Ol" adlı çevrim içi eğitim ve gelişim platformunda "Etkileyici Sunum Hazırlama Teknikleri", "Finansçı Olmayanlar İçin Finans" ve "Etkili İletişim" başlıklarında eğitim alan katılımcılara, atölye boyunca TSKB'li koçlar eşlik etti.

Gençlerin ekip çalışmasını deneyimlemesi ve TSKB'deki iş yaşamını yakından tanıması amacıyla pek çok etkinliğe yer verilen atölye kapsamında, yetenekli katılımcıların TSKB kariyer yolculuklarına adım atması hedefleniyor.

"Potansiyellerini ortaya koymaya destek oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB İnsan Kaynakları Faaliyetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özlem Bağdatlı, sürdürülebilir bankacılık modellerini, finansal süreçlerin yanı sıra insan kaynaklarına ve kurumsal gelişime entegre ettiklerini belirtti.

TSKB Kariyer Atölyesi'nin, bu yaklaşımın güçlü örneklerinden biri olduğuna değinen Bağdatlı, "Her yıl büyük bir titizlikle belirlenen genç yeteneklerle bir araya gelerek, potansiyellerini ortaya koymaya destek olurken, bankamızın değerleriyle tanışma ve deneyim kazanma fırsatı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağdatlı, atölye boyunca gençlerle birebir ilgilenen koçları ve uyguladıkları değerlendirme metotları sayesinde nitelikli bir eğitim programı ve yetenek kazanım süreci yürüttüklerini aktardı.

Bugüne kadar 400'ün üzerinde gencin, bu atölyeler aracılığıyla kalkınma ve yatırım bankacılığıyla tanıştığını belirten Bağdatlı, şunları kaydetti:

"Bugün TSKB'de görev yapan her 5 çalışma arkadaşımızdan biri, Kariyer Atölyesi geçmişine sahip. Bu da programımızın hem insan kaynağı stratejimize hem de kurumsal sürdürülebilirliğimize katkısını ortaya koyuyor. Gençlerin TSKB'de kariyerlerine sağlam bir başlangıç yapmaları, bizler için büyük bir gurur kaynağı."