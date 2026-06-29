TSKB'den 300 Milyon Dolar Tahvil İhracı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Medium Term Note (MTN) Programı kapsamında yurtdışında ihracının yapılması planlanan tahvillerin ihracında nominal tutarın 300 milyon dolar olarak belirlendiğini bildirdi.

TSKB'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"29 Haziran 2026 tarihli özel durum açıklamamızda Bankamızın MTN Programı kapsamında yurtdışında ihracının yapılması planlanan tahvillerin ihracı ile ilgili olarak Arab Banking Corporation (B.S.C.), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley Co International plc, SMBC Bank International Plc ve Standard Chartered Bank'den oluşan bankaların yetkilendirildiği ve yatırımcı görüşmelerinin yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda, söz konusu ihraca ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır."

Nominal tutarı 300 milyon dolar, itfa tarihi 7 Temmuz 2031 olan sabit faizli 5 yıl vadeli tahvilin kupon oranının yüzde 7,25 olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, tahvil ihraç tavanı tutarının 750 milyon dolar olduğu bildirildi.