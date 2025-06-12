TSKB GYO, Great Place To Work Sertifikası Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

TSKB GYO, Great Place To Work Sertifikası Aldı

12.06.2025 18:32
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TSKB GYO, çalışan memnuniyetine yönelik yaklaşımıyla uluslararası Great Place To Work sertifikasını kazandı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (TSKB GYO), çalışan mutluluğunu merkeze alan yönetim anlayışıyla uluslararası geçerliliğe sahip "Great Place To Work" sertifikasını kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TSKB GYO, 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren, uluslararası alanda itibarlı işyeri kültürü analizleri gerçekleştiren küresel platform Great Place To Work'ten yüzde 94 güven endeksi skoru alarak sertifikaya layık görüldü.

Şirketin, ekonominin yanı sıra kültürel sürdürülebilirliğe odaklanan yönetim yaklaşımını belgeleyen bu sertifika, iç ve dış paydaşlar nezdinde güçlü bir itibar avantajı da sunuyor.

Çalışan bağlılığı ve kurum kültürünü ölçümleyen değerlendirme sürecinde yüksek güven endeksi skoru elde eden TSKB GYO, özellikle liderlik yaklaşımı, ekip içi işbirliği, samimiyet, tarafsızlık, yenilikçilik ve aidiyet alanlarında iyi bir performansa imza attı.

Çalışan deneyimini stratejik bir öncelik olarak gören şirket, kurum içinde geliştirdiği eşitlikçi uygulamalar sayesinde her çalışanın fikirlerini özgürce paylaşabildiği ve yönetime kolayca erişebildiği bir iş ortamı sağlıyor. Sertifika, kurum içi motivasyonun ve çalışan bağlılığının artmasına katkı sağlarken, çalışanlardan gelen geri bildirimler sayesinde gelişim alanlarını da görünür kılıyor. Bu sayede, kurum içi iletişimin güçlenmesine ve güvene dayalı, sürdürülebilir bir işyeri kültürünün inşa edilmesine olanak tanıyor.

"Takım ruhunun göstergesi oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB GYO Genel Müdürü Cengaver Yıldızgöz, sertifikayı güven, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi temel alanlarda yüksek bir skor elde ederek aldıklarını belirtti.

Yıldızgöz, kurdukları güven ikliminin ve ortak değerler etrafında gelişen takım ruhunun bu başarıda etkisi olduğunu, çalışan memnuniyetini, hedefin yanı sıra sürdürülebilir başarının temel yapı taşı olarak gördüklerini vurguladı.

Aidiyet, güven ve hakkaniyet ekseninde inşa ettikleri kurum kültürünün, çalışanların samimi ve tarafsız bir iş ortamında kendilerini özgürce ifade edebilmesini sağladığını aktaran Yıldızgöz, şunları kaydetti:

"Liderlik anlayışımızı ilham veren ve kapsayıcı bir zeminde konumlandırıyor, birlikte büyümeye inanıyoruz. Great Place To Work, zaten benimsediğimiz değerleri görünür kılarken, çalışanlarımızdan gelen geri bildirimlerle gelişim alanlarımızı da net biçimde ortaya koymamıza katkı sağladı. 2026'da kuruluşumuzun 20. yılını kutlamaya hazırlanırken, birlikte başarma kültürümüzle büyümeye devam edeceğiz. Bu başarı, arkamızda TSKB gibi kurumsal değerleri güçlü bir yapının olmasının verdiği güçle, stratejik vizyonumuzu daha da ileri taşımamızı sağlayacak."

Kaynak: AA

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TSKB GYO, Great Place To Work Sertifikası Aldı - Son Dakika

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