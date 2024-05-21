TSKF ve DTO iş birliğiyle Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Ekonomi

TSKF ve DTO iş birliğiyle Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları gerçekleştirilecek

TSKF ve DTO iş birliğiyle Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları gerçekleştirilecek

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF), Kadının Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu, Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) iş birliği ile 'Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları'nı düzenleyecek. Toplantıda kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması ve toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

21.05.2024 10:43
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Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF), Kadının Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu, 'Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları'nı Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) iş birliği ile gerçekleştirilecek.

İkincisi gerçekleşecek olan etkinlik 23 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.00'da DTO'nun Meclis Salonu'nda olacak. Toplantının açış konuşmalarını DTO Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen Kartay ile TSKF Başkanı Betül Elmasoğlu yapacak. TSKF Kadının Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Koordinatörü Dilek Cesur'un moderatörlüğündeki Kadın Liderlerle Dönüşüm Oturumunda ise Feyza Narlı, katılımcılara tecrübelerini aktaracak. Oturum, saat 16.00'da sona erecek.

"İş kadınlarımızı davet ediyoruz"

Denizli iş dünyasını toplantıya davet eden DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Kadınlarımızı, özellikle Denizli ölçeğinde iş dünyamızın olmazsa olmazlarıdır. Şehrimizde her üç vatandaşımızdan biri çalışandır ve her üç çalışanımızdan biri de kadındır. Sanayimizin özellikle de öncü durumdaki el emeği yoğun olan tekstil ve konfeksiyon sektörümüzün temel direğidirler. Onların daha fazla istihdamda ve özellikle de yönetimlerde yer almasını istiyoruz ve önemsiyoruz. DTO tarihinde bir ilke imza atarak iki dönemdir yönetimlerimizde kadınlara yer verdik; yönetim kurulu başkan yardımcımız da başarılı bir iş kadını. TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulunun da koordinatörü, hamisiyiz. Sayılarının zamanla daha da artmasını diliyoruz" dedi.

Amaç, toplumsal farkındalık oluşturmak

TSKF, kadınların ve genç kızların hayatlarını geliştirmek için birbiriyle koordineli çalışan küresel bir gönüllü hareketi olan Uluslararası Soroptimist Federasyonu'nun bir parçası olarak, Türkiye'de çalışma grupları aracılığı ile kadın ve kız çocuklarının toplumdaki yerini güçlendirmeye yönelik faaliyetler yürütüyor. Bu kapsamda başlattığı Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmalarını da yıl boyunca sürdürecek. Türkiye'nin farklı illerindeki iş dünyası temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getirerek kadınların yönetim kurullarında ve üst düzeyde yer alması ile ilgili toplumsal bir farkındalık oluşturmaya çalışacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Türkiye, Kadın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TSKF ve DTO iş birliğiyle Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları gerçekleştirilecek - Son Dakika

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