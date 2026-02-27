TSPB Üyeliğine Yeni Düzenleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TSPB Üyeliğine Yeni Düzenleme

27.02.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto varlık ve kitle fonlama platformları için TSPB üyelik düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve kitle fonlama platformlarının Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine (TSPB) üyeliklerine yönelik düzenlemeler yapıldı.

Cumhurbaşkanlığının, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kitle fonlama platformlarının Birliğe üyelikleri statü değişikliğinin yayımlandığı bugünden itibaren 3 ay içinde, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Birlik üyelikleri ise Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) faaliyet izni aldıkları tarihi takip eden 3 ay içinde gerçekleştirilecek.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ve kitle fonlama platformlarına Birlik yönetim ve denetleme kurulları ile disiplin komitesinde 1'er temsilci ile temsil hakkı tanındı. Böylece Birliğin yönetim kurulu üye sayısı 11'den 13'e, denetleme kurulu üye sayısı 5'ten 7'ye ve disiplin komitesi üye sayısı 5'ten 7'ye yükseldi.

Yeni üyelik yapısına göre Birlik bünyesinde, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları Meslek Komitesi, Kitle Fonlama Platformları Meslek Komitesi ve Yatırım Bankaları Meslek Komitesi oluşturulacak.

Birliğin her yıl mayıs ayında gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantıları, statü değişikliği çerçevesinde her yıl kasım ayı içinde yapılacak.

2024 yılı mayıs ayında yapılan seçimle 2 yıllık göreve gelen mevcut yönetim ve denetleme kurulları ile disiplin komitesi üyelerinin görev süreleri 2026 yılı kasım ayı içinde yapılacak seçimli olağan genel kurula kadar devam edecek.

Söz konusu kararnameyle Birliğe yönelik bağımsız denetim statü değişikliği ile zorunlu hale getirildi. Üyelerin ocak ve temmuz aylarında gerçekleştirilen aidat ve gider payı ödemeleri mart ve temmuz ayları olarak değiştirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TSPB Üyeliğine Yeni Düzenleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti

14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:56
CHP’li Veli Ağbaba’nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
13:16
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 14:33:26. #7.13#
SON DAKİKA: TSPB Üyeliğine Yeni Düzenleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.