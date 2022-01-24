TTK Armutçuk Müessesesinde üretime kar arası

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Temel Eşgün, yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesinde akşam ve gece vardiyalarında üretimin yapılamayacağını bildirdi.

Eşgün, AA muhabirine, dün gece ve bugün gündüz vardiyasında çalışan maden işçilerinin bölgede etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle iş başı yapamadığını, bugün 16.00-24.00 ile gece 24.00-08.00 vardiyalarında da üretimin gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

Kar, soğuk hava ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle vardiyaların yapılamadığını aktaran Eşgün, "Dün 2 vardiyada üretim gerçekleştirilememişti. Bugün de akşam ve gece vardiyasında TTK Armutçuk Müessesesinde üretim yapılamayacak. İş yerlerimizde sadece gelmesi mecburi olan güvenlik ve tedbirleri alan maden işçilerimiz yer alacaktır." dedi.