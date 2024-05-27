TÜBA Başkanı: Türk dünyası bilim akademileri arasındaki işbirliği gelecek nesiller için temel oluşturacak - Son Dakika
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Ekonomi

TÜBA Başkanı: Türk dünyası bilim akademileri arasındaki işbirliği gelecek nesiller için temel oluşturacak

TÜBA Başkanı: Türk dünyası bilim akademileri arasındaki işbirliği gelecek nesiller için temel oluşturacak

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türk dünyası bilim akademileri arasındaki güçlü işbirliğinin gelecek nesiller için sağlam bir temel oluşturacağını belirtti. Şeker, akademilerin işbirliği içinde olmasının bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak, ortak projeler geliştirmek ve genç bilim insanlarına yeni ufuklar açmak için büyük önem taşıdığını vurguladı.

27.05.2024 12:55
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türk dünyası bilim akademileri arasındaki güçlü işbirliğinin gelecek nesiller için sağlam bir temel oluşturacağını belirterek, "Akademilerimizin işbirliği içinde olması, bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak, ortak projeler geliştirmek ve genç bilim insanlarına yeni ufuklar açmak için büyük önem taşıyor." dedi.

???????Şeker, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen Türk Dünyası Ulusal Bilimler Akademileri Birliği 7. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk dünyası arasındaki bilimsel işbirliğinin öneminin her geçen gün arttığını bildirdi.

Bilimsel çalışma ve araştırmaların, toplumların kalkınmasında ve ilerlemesinde hayati role sahip olduğuna işaret eden Şeker, "Bu noktada akademilerimizin işbirliği içinde olması, bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması, ortak projeler geliştirilmesi ve genç bilim insanlarına yeni ufuklar açılması için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Şeker, yaz okulu programlarına ve Türk dünyası için yürütülen burs çalışmalarına devam edeceklerini aktararak, bu programların, genç bilim insanlarına ileri düzey araştırmalara katılma, becerilerini geliştirme ve Türk dünyasının gelecekteki liderleri arasında birlik ve işbirliği duygusunu pekiştirme fırsatı sunacağını söyledi.

Türk dünyası bilim akademileri arasındaki güçlü işbirliğinin gelecek nesiller için sağlam bir temel oluşturacağını kaydeden Şeker, "Birlikte çalışarak, bilim ve teknoloji alanında büyük başarılara imza atacağız." diye konuştu.

Bu arada, Türk Dünyası Ulusal Bilimler Akademileri Birliğinin dönem başkanlığı Tataristan Ulusal Bilimler Akademisinden TÜBA'ya devredildi.

Kaynak: AA

Muzaffer Şeker, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBA Başkanı: Türk dünyası bilim akademileri arasındaki işbirliği gelecek nesiller için temel oluşturacak - Son Dakika

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