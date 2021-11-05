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TÜBA, Biyokütle Enerjisi Çalıştayı ve Paneli düzenledi - Son Dakika

TÜBA, Biyokütle Enerjisi Çalıştayı ve Paneli düzenledi

05.11.2021 18:18
TÜBA, Biyokütle Enerjisi Çalıştayı ve Paneli düzenledi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Enerji Çalışma Grubu tarafından planlanan Biyokütle Enerjisi Çalıştayı ve Paneli, 4-5 Kasım'da çevrimiçi gerçekleştirildi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Enerji Çalışma Grubu tarafından planlanan Biyokütle Enerjisi Çalıştayı ve Paneli, 4-5 Kasım'da çevrimiçi gerçekleştirildi.

TÜBA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBA Enerji Çalışma Grubu, çalıştay kapsamında, biyokütle enerji sektörünün gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlayabilecek politika yapıcılar, kamu, üniversite ve sanayi paydaşlarını bir araya getirdi.

Çalıştayın açılışında konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na ekim ayında dahil olduğunu anımsatarak, bu kapsamda küresel ısınmaya sebep olan gazların atmosfere salınımının düşürülmesi ve 2053'e kadar sıfır emisyon hedefine ulaşılmasının benimsendiğini belirtti.

Bu hedefe ulaşmayı sağlayacak en temel faaliyetlerden birisinin enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yenilenebilir enerjilerin kullanımına yönelik adımların atılması olduğunu vurgulayan Şeker, "Dünyayı insanlığın ortak mirası ve birlikte sahip olduğu bir değer olarak gören Türkiye de hem insani hem de stratejik olarak enerji kaynaklarını çeşitlendirmektedir. Ülkemiz halihazırda dışa bağımlı fosil kaynaklı enerji üretim teknolojilerinden yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşüm sürecinde önemli yatırımlar ve destekler sunmaktadır. Sıfır emisyon hedefi doğrultusunda güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji yatırımlarının artması ve entegrasyon sürecinin hızlanması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Şeker, biyokütle enerjisine dayalı kurulu gücün 15 yılda 50 kattan fazla arttığına işaret ederek, biyokütle enerjisinin elektrik üretimi içindeki yüzdelik payı 2004 yılında yüzde 0,07 iken bu oranın 2020 itibarıyla yüzde 1,80 seviyesine arttığını bildirdi.

Bu artışın ülkenin biyokütle alanında yapılan yatırımlarının artış hızını göstermesi açısından önemli olduğuna değinen Şeker, "TÜBA Enerji Çalışma Grubu, son yıllarda rüzgar, güneş, jeotermal ve enerji depolama konularında tematik çalıştaylar düzenleyerek ülkemizin yenilenebilir enerji teknolojileri alanında yol haritalarına ve politikalarına destek sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜBA, Biyokütle Enerjisi Çalıştayı ve Paneli düzenledi - Son Dakika Ekonomi


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