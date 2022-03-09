TÜBA, Üsküdarlı Ali Çelebi'nin çiçeklere ilişkin "Şükufe-name" adlı eserini yayımladı - Son Dakika
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TÜBA, Üsküdarlı Ali Çelebi'nin çiçeklere ilişkin "Şükufe-name" adlı eserini yayımladı

09.03.2022 10:33
TÜBA, Üsküdarlı Ali Çelebi'nin çiçeklere ilişkin "Şükufe-name" adlı eserini yayımladı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türk-İslam Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi kapsamında, Üsküdarlı Ali Çelebi'nin çiçekler konusundaki "Şükufe-name"sini ilgililerin beğenisine sundu.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türk-İslam Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi kapsamında, Üsküdarlı Ali Çelebi'nin çiçekler konusundaki "Şükufe-name"sini ilgililerin beğenisine sundu.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, TİBKM Projesi kapsamında bugüne kadar 43 eser okurlarla buluşturuldu.

Son olarak, bilinen en eski tarihli ve resimli şükufe-name olan Üsküdarlı Ali Çelebi'nin "Şükufe-name"si, Doç. Dr. Neslihan Koç Keskin tarafından yayına hazırlandı.

Şükufe-name, çiçek yetiştiricilerinin isimlerini de vermesi açısından önemli bir tarihi kaynak olarak görülüyor. Çiçek görsellerinin de esere eklendiği bu çalışma, kendisinden sonra yazılan şükufe-namelerle çiçekler ve çiçek yetiştiricileri açısından birçok bağ kuruyor.

Eserin bir diğer özelliği de 1679'da vefat eden Çelebi'nin bugüne ulaşan tek çalışması olması. 8 nüshası tespit edilen eser, iki ana bölümden oluşuyor.

İlk bölümde çiçeğin önemini anlatan Çelebi, yaşadığı zamanda bahçıvanların yetiştirdikleri çiçeklere ad verme ve defterlerine kaydetme gelenekleri olmasına rağmen onların tam olarak betimlenmediklerini vurguluyor ve eserini yazma sebebini, çiçekleri ve yetiştiricilerini unutulmaktan kurtarmak olarak açıklıyor. Çelebi, Necmeddin Hasan Efendi ve Aziz Mahmud Hüdayi hakkında söz ettiği anlatılarla çiçeğin mistik boyutuna da dikkati çekiyor.

Çiçek özelliklerinin yer aldığı ikinci ana bölüm ise Ali Çelebi tarafından makale adı verilen 4 başlık halinde düzenleniyor. Yazar, birinci makalede kadehiler, ikinci makalede laleler, üçüncü makalede sümbüller, dördüncü makalede ise gül çeşitleri hakkında bilgi sunuyor. Başta zerrin-kadeh türleri olmak üzere, lale, sümbül ve gül türlerinden başlık olarak verilen 29 çiçeğin özellikleri, çeşitli çiçek yetiştiriciliği terimleriyle anlatılmış, çiçekler hakkında manzum parçalara da yer veriliyor.

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Ali Çelebi, Çelebi, İslam, Tüba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜBA, Üsküdarlı Ali Çelebi'nin çiçeklere ilişkin 'Şükufe-name' adlı eserini yayımladı - Son Dakika


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