TÜBİTAK Fen Lisesi Başvuru Süresi Sona Erdi

Milli Teknoloji Hamlesi'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme hedefiyle bilim ve teknolojiye yön verecek, üreten, geliştiren, araştıran ve sorun çözen yeni öğrencilerini bekleyen TÜBİTAK Fen Lisesine başvurular bugün sona eriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde bulunan TÜBİTAK Fen Lisesi'nde öğrenciler alanında uzman öğretmenler, akademisyenler ve araştırmacılar eşliğinde temel bilimler ile ileri ve yükselen teknolojiler alanlarında nitelikli eğitim alma fırsatı buluyor.

Teorik eğitimin yanı sıra uygulama ve araştırma odaklı yaklaşımıyla öğrencilerin bilimsel düşünme, problem çözme ve proje geliştirme becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Okula kabul süreci kapsamında gerçekleştirilecek TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı başvuruları, bugün saat 23.59'a kadar e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden alınacak.

TÜBİTAK Fen Lisesinde öğrenim gören öğrenciler, eğitim hayatları boyunca birçok akademik ve sosyal imkandan ücretsiz olarak yararlanıyor.

Hazırlık sınıfından itibaren aylık karşılıksız burs, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde ücretsiz konaklama ve yemek olanağı, Türkiye'nin en donanımlı ve uluslararası standartlara sahip TÜBİTAK araştırma laboratuvarlarını kullanma imkanının yanı sıra bilim insanları ve araştırmacılar tarafından sunulan mentörlük ve akademik danışmanlık desteği, ulusal ve uluslararası proje yarışmaları ile bilim olimpiyatlarına hazırlık desteği, bilim söyleşileri, kulüp çalışmaları, teknik geziler, sosyal ve sportif etkinlikler, kitap, eğitim materyali ve diğer akademik desteklerle okul kıyafeti desteği öğrencilere sunulan başlıca imkanlar arasında yer alıyor.

Yeni eğitim-öğretim yılında 90 öğrenci kabul edilecek

2026-2027 eğitim-öğretim yılında 90 öğrencinin kabul edileceği TÜBİTAK Fen Lisesine, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören ve 2026 LGS sonuçlarına göre yüzde 1'lik başarı diliminde yer alan tüm öğrenciler başvuruda bulunabilecek.

Adaylar, TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı'na başvursalar dahi, LGS tercih dönemi boyunca, e-Okul sistemi üzerinden farklı ortaöğretim kurumları için tercih işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bu kapsamda sınava başvurmak, tercih yapmaya engel oluşturmuyor.

Sınav 18 Temmuz'da, 25 sınav merkezinde gerçekleştirilecek

TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı, 18 Temmuz Cumartesi günü 10.00-11.40 saatlerinde Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van olmak üzere 24 ilde, TÜBİTAK tarafından belirlenen 25 sınav merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Hazırlık sınıfı dahil 5 yıllık eğitim programı uygulayan TÜBİTAK Fen Lisesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul ederek faaliyetlerine başladı.

Lisenin 1 yıl İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 5 yıl sürecek eğitim faaliyetleri boyunca, fen lisesi müfredatının yanında pek çok alanda özel hazırlanmış seçmeli dersin bulunduğu müfredat uygulanıyor.

TÜBİTAK Fen Lisesi, kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen elde ettiği üstün başarılarla ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarının öncü kurumları arasında yer alıyor.

Kısa sürede kazanılan madalyalar ve dereceler, bireysel başarı hikayeleri olmanın ötesinde, okulun bilim ve teknoloji alanındaki geleceğine duyulan güvenin de bir yansıması niteliğinde. Bu başarılar, nitelikli eğitim anlayışının, alanında uzman eğitim kadrosunun ve öğrencilerin azimli çalışmalarının bir göstergesi.

TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı'na ilişkin başvuru koşulları, sınav kapsamı, takvim ve diğer ayrıntılar "TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda yer alıyor.

Söz konusu kılavuza "https://tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitak-fen-lisesi-okul-ozel-sinavi-basvuru-ve-uygulama-kilavuzu-yayinlandi" adresinden ulaşılabiliyor.