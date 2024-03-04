TÜBİTAK, iş yeri hekimi, teknik ve destek personeli, teknisyen ve tekniker kadroları için 11 kişi alacak - Son Dakika
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Ekonomi

TÜBİTAK, iş yeri hekimi, teknik ve destek personeli, teknisyen ve tekniker kadroları için 11 kişi alacak

TÜBİTAK, iş yeri hekimi, teknik ve destek personeli, teknisyen ve tekniker kadroları için 11 kişi alacak

TÜBİTAK, iş yeri hekimi, teknik ve destek personeli, teknisyen ve tekniker kadrolarında 11 personel istihdam etmek üzere ilan yayımladı. Başvurular 13 Mart'a kadar yapılabilecek ve gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın internet sayfasında ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfasında yer almaktadır. İşe alınacak personel, TÜBİTAK'ın Kocaeli'deki birimlerinde görev yapacak.

04.03.2024 08:41  Güncelleme: 08:44
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TÜBİTAK, iş yeri hekimi, teknik ve destek personeli, teknisyen ve tekniker kadroları için 11 kişi alacak.

TÜBİTAK'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere iş yeri hekimi, teknik ve destek personeli, teknisyen ve tekniker kadrolarında 11 personel istihdam edilecek.

İlan kapsamında 13 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nde (kariyer.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfasında (https://esube.iskur.gov.tr) yer alıyor.

İşe alınacak personel, TÜBİTAK'ın Kocaeli'deki birimlerinde görev yapacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Kocaeli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK, iş yeri hekimi, teknik ve destek personeli, teknisyen ve tekniker kadroları için 11 kişi alacak - Son Dakika

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