TÜBİTAK MAM gemisi, deprem araştırmaları için Kuşadası Körfezi'nde - Son Dakika
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TÜBİTAK MAM gemisi, deprem araştırmaları için Kuşadası Körfezi'nde

04.05.2022 20:39
TÜBİTAK MAM gemisi, deprem araştırmaları için Kuşadası Körfezi'nde

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), Acil Afet İzleme Programı çerçevesinde sürdürülen Kuşadası Körfezi deprem araştırma ikinci seferinin ilk ayağı tamamlandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), Acil Afet İzleme Programı çerçevesinde sürdürülen Kuşadası Körfezi deprem araştırma ikinci seferinin ilk ayağı tamamlandı.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamada, İzmir ve civarında ciddi yıkıma ve can kaybına sebep olan 2020 yılındaki depreminin ardından, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) gemisinin, deprem araştırmaları için Kuşadası Körfezi'nde geçen yılın haziran ayından bu yana değişik dönemlerde araştırmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Bu çerçevede, TÜBİTAK desteğiyle kurulan ve birçok üniversite ve kurumun yer aldığı Deprem Platformunun, "Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin ve Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile Belirlenmesi Projesi"ni yürüttüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin ve Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile Belirlenmesi Projesi kapsamında 24 Nisan'da başlayan ikinci sefer araştırma çalışmalarında ilk ayak tamamlandı. Bu kapsamda ulaşılan bilgilerin paylaşılması için TÜBİTAK MAM Araştırma Gemisi kapılarını basın mensuplarına açıyor. Bugün Çeşme Limanı'na demirleyen gemi, yarın araştırmanın 2. ayağı için tekrar denize açılacak. Gemi hava durumuna göre canlı ve telefon bağlantıları ile ulaşılabilir olacak."

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Kuşadası Körfezi, Araştırma, Türkiye, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK MAM gemisi, deprem araştırmaları için Kuşadası Körfezi'nde - Son Dakika


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