Karabük Üniversitesinde (KBÜ) düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Söyleşileri kapsamında, "Sanayide Bütçe ve Finans Yönetimi" başlıklı program gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Karabük Üniversitesinde düzenlenen programda, Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdür Yardımcısı Fazıl Çiftçi, sanayide bütçe ve finans yönetimine ilişkin deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

KBÜ Milli Teknoloji Atölyesi'nde düzenlenen söyleşiye KARDEMİR Genel Müdür Yardımcısı Fazıl Çiftçi konuşmacı olarak katıldı. Programa, özellikle TEKNOFEST süreçlerinde görev alan ve teknoloji odaklı çalışmalarda bulunan öğrencilerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclis Üyesi Prof. Dr. Muhsin Kar da iştirak etti.

Çiftçi, sunumunda sanayi kuruluşlarında bütçe ve finans yönetiminin önemini, sektörün işleyişini ve finansal yönetim süreçlerini anlattı.

Program, öğrencilerin sektör deneyimlerinden yararlanmasına ve üniversite-sanayi etkileşiminin geliştirilmesine katkı sağladı.