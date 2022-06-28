TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Tarımsal desteklemelere ayrılan ek bütçe tarıma can suyu olacaktır" - Son Dakika
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TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Tarımsal desteklemelere ayrılan ek bütçe tarıma can suyu olacaktır"

28.06.2022 10:40
TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Tarımsal desteklemelere ayrılan ek bütçe tarıma can suyu olacaktır"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Tarıma ayrılan 46,4 milyar lira kaynak içinde tarımsal destek olarak üreticilere aktarılacak destekler tüm yetiştirici, üretici ve çiftçilerimiz için can suyu olacaktır" dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Tarıma ayrılan 46,4 milyar lira kaynak içinde tarımsal destek olarak üreticilere aktarılacak destekler tüm yetiştirici, üretici ve çiftçilerimiz için can suyu olacaktır" dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu tarımsal desteklemeye ek bütçe ayrılmasını değerlendirdiği yazılı bir açıklama yaptı. Çelik açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e sunulan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ek bütçe ile tarımsal amaçlı ödemelere 46,4 milyar lira kaynak ayrıldığını, tarıma tahsis edilen ödeneklerin 2022 bütçe ödeneğine göre yüzde 80 oranında artırılarak 2022 yılı bütçesinde ayrılan 57,6 milyar liralık kaynağa ek olarak artırılan 46,4 milyar lira ile birlikte 2022 yılında tarıma ayrılan toplam kaynağın 104 milyar liraya yükseldiğini söyledi.

Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tarıma ayrılan 46,4 milyar lira kaynak içinde tarımsal destek olarak üreticilere aktarılacak destekler tüm yetiştirici, üretici ve çiftçilerimiz için can suyu olacaktır. Ek bütçe ile tarıma kaynak ayrılarak tarımın ve cefakar çiftçilerinizin desteklenmesini memnuniyet ve şükranla karşılamaktayız. Yapılan düzenleme ile Tarımsal kalkınma aşamasında bir ülke olarak tarımın desteklenmesinde çok büyük bir adım atıldığını ve bu adımın Cumhurbaşkanımızın tarıma ve üreticilere ne denli önem ve değer verdiğini bir kez daha kanıtlar nitelikte olduğunu görmekteyiz. Bu ek bütçe ile tarımsal desteklerin kabul görmesi, ülkemizin tarımı ve hayvancılığı için seferberliğin başladığını gösteren somut bir işarettir. Ek bütçenin 280 bin yetiştiricilerimize ve sektör paydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, tarıma ve üreticilerimize verdikleri desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sektörümüze ilişkin sorunların her fırsatta takipçisi olan ve sektörümüze ve yetiştiricilerimize desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanımız Dr. Nureddin Nebati ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine teşekkür ediyorum."

(Oğuzhan Halil Özbek - İHA)

YORUMLAR
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Gez göledi tarım arazilerine can suyu oluyor Gez göledi tarım arazilerine can suyu oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TBMM'den, ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TBMM'den, ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını...
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Başkanı Çelik: 'Tarımsal desteklemelere ayrılan ek bütçe tarıma can suyu olacaktır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Tarımsal desteklemelere ayrılan ek bütçe tarıma can suyu olacaktır" - Son Dakika
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