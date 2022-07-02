TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'ten destek ödemeleri açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'ten destek ödemeleri açıklaması Açıklaması

02.07.2022 09:11
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'ten destek ödemeleri açıklaması Açıklaması

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bayram öncesinde çiftçilerin hesaplarına aktarılan sürü büyütme ve yenileme desteğini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Son zamanlarda oldukça artan girdi maliyetlerinden...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bayram öncesinde çiftçilerin hesaplarına aktarılan sürü büyütme ve yenileme desteğini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Son zamanlarda oldukça artan girdi maliyetlerinden bunalan yetiştiricilerimiz için bu ödeme adeta bayram ikramiyesi olmuştur." ifadesini kullandı.

Çelik, yazılı açıklamasında, çiftçilerin hesaplarına aktarılan sürü büyütme ve yenileme desteğini değerlendirdi.

Kurban Bayramı öncesinde yetiştiricilere yapılan ödemenin mutluluğunu yaşadıklarına işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Küçükbaş hayvancılıkta hayvan başına 125 lira olan sürü büyütme ve yenileme destekleme ödemesi kapsamında toplam 345 milyon 101 bin 500 lira yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarılmıştır. Son zamanlarda oldukça artan girdi maliyetlerinden bunalan yetiştiricilerimiz için bu ödeme adeta bayram ikramiyesi olmuştur. Yetiştiricilerimiz bu ödemeyle bir nebze de olsa rahat bir nefes alacaklardır."

Çelik, küçükbaş hayvancılığın desteklemelerle önemli mesafeler kaydettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde küçükbaş hayvancılık destekleme kapsamına alındığı 2006'dan itibaren önemli gelişmeler kaydetti. Küçükbaş hayvan sayımız desteklemeler öncesi 31 milyonlardaydı bugün 60 milyonlar seviyesine ulaştı. Sürü büyütme ve yenileme desteği de hayvan sayımızın daha da artmasına vesile olan önemli bir destektir. Dolayısıyla küçükbaş hayvancılığa verilen desteklerin devamı ve günümüz şartlarına göre artırılması önümüzdeki süreçte sektörümüzü daha güçlü konuma getirecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığının sektörün gelişimine katkıda bulunduğunun altını çizen Çelik, destekleme ödemeleri dolayısıyla sektör adına Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Bakanlığın ilgili birimlerine teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Edirne'de otellerde yer bulamayan güreşseverler çadırlarda kaldı Edirne'de otellerde yer bulamayan güreşseverler çadırlarda kaldı
Kaynak: AA

Nihat Çelik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'ten destek ödemeleri açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 09:27:26. #1.12#
SON DAKİKA: TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'ten destek ödemeleri açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement