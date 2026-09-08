TÜİK: Ağustosta en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı - Son Dakika
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TÜİK: Ağustosta en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı

TÜİK: Ağustosta en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı
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TÜİK verilerine göre, ağustosta aylık en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Yatırımcılar, TÜFE ile indirgendiğinde külçe altından yüzde 7,93 getiri elde ederken, BIST 100 ve dolar bu dönemde kaybettirdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan finansal yatırım aracının külçe altın olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,17, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,93 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,66, avro yüzde 0,61 ve mevduat faizi yüzde 0,33 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,86 ve BIST 100 endeksi yüzde 1,83 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 1,38, avro yüzde 1,34 ve mevduat faizi yüzde 1,05 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,15 ve BIST 100 endeksi yüzde 1,13 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,77 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,98 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi (brüt); Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,19, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,87 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,01 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,49 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 4,21 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 3,35 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 0,20, Amerikan Doları yüzde 8,36 ve avro yüzde 8,68 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 1,39 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,56 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 2,90, Amerikan Doları yüzde 10,84 ve avro yüzde 11,16 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK: Ağustosta en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı - Son Dakika

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