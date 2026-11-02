TÜİK, ALO124 Çağrı Merkezi'yle hafta içi 09.00-18.00 arası hizmet verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TÜİK, ALO124 Çağrı Merkezi'yle hafta içi 09.00-18.00 arası hizmet verecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, çalışmalarını ALO124 Çağrı Merkezi üzerinden yürütmeye başladı. Balıkesir Bölge Müdürü Dr. Yavuz Uyar, merkezin hafta sonu ve resmi tatiller hariç hafta içi 09.00-18.00 arasında hizmet verdiğini, çağrıların deneyimli personelce doğrudan yanıtlandığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı çalışmalarını ALO124 Çağrı Merkezi üzerinden yapmaya başladı. Bu konuda Balıkesir TÜİK Bölge Müdürü Dr. Yavuz Uyar bir açıklamada bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı çalışmalarını ALO124 Çağrı Merkezi üzerinden yapmaya başladı. TÜİK bünyesinde oluşturulan ALO124 Çağrı Merkezinin, vatandaşlarla daha güvenilir, daha kolay ve daha kaliteli iletişim kurmak amacıyla kurulduğunu belirten TÜİK Balıkesir Bölge Müdürü Dr. Yavuz Uyar, "ALO124 TÜİK Çağrı Merkezi hizmeti ile birlikte; Çağrı Merkezi Hizmeti sunmak, dilek şikayet ve önerileri almak, Cevaplayıcı/Kullanıcı ile tek numara ALO124 vasıtasıyla ana iletişim kanalını kurmak, hızlı bilgilendirmek, memnuniyetini ölçmek ve kaliteli kontrollü ve güvenli bir iletişimin sağlamasının amaçlandığını" söyledi.

ALO124 TÜİK çağrı merkezi sisteminin kurulmasıyla birlikte; zaman ve kaynak tasarrufu, coğrafi engellerin aşılması, kayıtlı veri toplama süreci, güçlü teknolojik altyapı, gelen ve giden aramalarda tek numara, istatistiki birimler için randevu oluşturabilme imkanları sağlandığını dile getiren TÜİK Balıkesir Bölge Müdürü Dr. Uyar, "ALO124 TÜİK çağrı merkezi olarak hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç olmak üzere hafta içi 09: 00 - 18: 00 saatleri arasında hizmet verilmektedir. İletişim merkezine gelen tüm çağrılara deneyimli kurum personelleri tarafından doğrudan cevap verilmekte olup ilk görüşmede taleplerin sonuçlandırılmasına çalışılmaktadır. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu'na ALO124 çağrı merkezi aracılığıyla iletişime geçilebileceği gibi, www.tuik.gov.tr internet adresinden de erişim sağlanabilmektedir" diye konuştu. Güvenilir veri üretiminin önemli bir parçası olan ALO 124, vatandaşlarla TÜİK arasında güçlü bir iletişim köprüsü oluşturması amaçlandı.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuResmi TatillerBalıkesirEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Market zincirine akılalmaz siber saldırı Dolapları 50 dereceye çıkardılar Market zincirine akılalmaz siber saldırı! Dolapları 50 dereceye çıkardılar
Hakkı Bulut vasiyet kararını açıkladı Çocuklarıyla ilgili sözleri dikkat çekti Hakkı Bulut vasiyet kararını açıkladı! Çocuklarıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Kavga, olay ne ararsan var İşte Fenerbahçe’nin yeni hocası Conceiçao’nun bilinmeyenleri Kavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Conceiçao'nun bilinmeyenleri
Bodrum’da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı Bodrum'da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
16:26
İstanbul’a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
15:38
PKK’nın mevzileri el değiştirdi Karaçok Dağı’ndaki 10 nokta boşaltıldı
PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
14:48
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
14:40
Araştırma 28 ilde yapıldı Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
Araştırma 28 ilde yapıldı! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
14:01
Bodrum’da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Bodrum'da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 16:31:44. #.0.2#
SON DAKİKA: TÜİK, ALO124 Çağrı Merkezi'yle hafta içi 09.00-18.00 arası hizmet verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android