TÜİK Başkanlığına Mehmet Arabacı atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜİK Başkanlığına Mehmet Arabacı atandı

09.05.2026 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hesap uzmanı kökenli olan Arabacı'nın ekonomi alanında yüksek lisansı bulunuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevine, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, TÜİK Başkanlığı için Arabacı görevlendirildi.

1977 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrinde doğan Arabacı, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra açılan hesap uzman yardımcılığı sınavını kazanan Arabacı, 2001-2004 yıllarında hesap uzman yardımcısı, 2004-2007 yıllarında hesap uzmanı olarak görev yaptı.

Arabacı, 2007 yılında Gelir İdaresi Başkanlığında İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak görevlendirildi. 2009 yılına kadar bu görevi yürüten Arabacı, 2009-2011 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Illinois Üniversitesinde ekonomi dalında yüksek lisansını tamamladı.

Vergi Denetim Kurulunda da görev aldı

Aynı zamanda "Ticari Bankalarda Transfer Fiyatlandırması" konusunda araştırma, inceleme ve staj yapan Arabacı, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanı olarak, 2012 yılında Vergi Denetim Kurulunda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini 2012-2014 yıllarında ifa eden Arabacı, 2014 yılında Gelir İdaresi Başkanlığına Gelir İdaresi Daire Başkanı olarak atandı.

Arabacı, 2014-2019 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2019 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atandı. Arabacı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

Öte yandan, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, üyeliğine de Abdi Serdar Üstünsalih atandı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK Başkanlığına Mehmet Arabacı atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

00:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar
00:02
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
23:35
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
23:18
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
22:45
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 01:27:46. #7.13#
SON DAKİKA: TÜİK Başkanlığına Mehmet Arabacı atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.