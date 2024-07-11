Ekonomi

(ANKARA) - TÜİK, Ciro Endeksleri Mayıs ayı verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Mayıs ayında yıllık yüzde 66,8 arttı.

TÜİK, Ciro Endeksleri, Mayıs 2024 verilerini yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksinde yüzde 66,8 artış gerçekleşti.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 60,4 inşaat ciro endeksi yüzde 87,4 ticaret ciro endeksi yüzde65,1 hizmet ciro endeksi ise yüzde 80,6 arttı.

Verilere aylık bazda bakıldığında ise artış yüzde 0,8 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,5 inşaat ciro endeksi ise 5,7 arttı, ticaret ciro endeksi ise 0,7 azaldı.