TÜİK: Ekim Ayında Hizmet Üretimi Yıllık Yüzde 2 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK: Ekim Ayında Hizmet Üretimi Yıllık Yüzde 2 Azaldı

TÜİK, ekim ayında hizmet üretiminin yıllık bazda yüzde 2 azaldığını, aylık olarak ise yüzde 0,2 arttığını duyurdu. Ulaştırma ve depolama hizmetleri en çok azalan alanlar arasında yer alırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri ise artış gösterdi.

16.12.2024 11:20
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında hizmet üretiminin yıllık yüzde 2 azaldığını, aylık yüzde 0,2 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2024 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretimi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,6, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 9,5 azaldı. Gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4, idari ve destek hizmetleriyse yüzde 2,8 arttı.

Hizmet üretim endeksi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,8, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,3 arttı. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,5, gayrimenkul hizmetleriyse yüzde 2,8 azaldı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK: Ekim Ayında Hizmet Üretimi Yıllık Yüzde 2 Azaldı - Son Dakika

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