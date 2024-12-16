TÜİK: Ekim Ayında Hizmet Üretimi Yıllık Yüzde 2 Azaldı

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında hizmet üretiminin yıllık yüzde 2 azaldığını, aylık yüzde 0,2 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2024 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretimi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,6, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 9,5 azaldı. Gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4, idari ve destek hizmetleriyse yüzde 2,8 arttı.

Hizmet üretim endeksi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,8, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,3 arttı. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,5, gayrimenkul hizmetleriyse yüzde 2,8 azaldı.