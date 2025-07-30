TÜİK: Ekonomik Güven Endeksi Temmuz\'da Düştü

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 96,3 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2025 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında azalarak 96,3 değerini aldı. Bir önceki aya göre temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 98,9 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 110, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 107,9, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 88,8 oldu.