Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 32,36 arttı, aylık yüzde 3,78 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Tarım-GFE'de, 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,73 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,36 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,88 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 4,05 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,02 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,90 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 22,97 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 53,38 artış ile enerji ve yağlayıcılar, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 9,56 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.