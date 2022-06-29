Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 64 bin 226 adet otomobil üretildi

Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 64 bin 226 adet otomobil üretilirken üretimden yapılan satışlar 4 trilyon 213 milyar 804 milyon TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri verilerini açıkladı. 2021 yılında Türkiye'de 1 milyon 64 bin 226 adet otomobil, 12 milyon 80 bin 549 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 171 bin 608 adet kombi, 80 milyon 568 bin 682 litre kolonya, 243 milyon 581 bin 864 ton hazır beton, 5 milyar 410 milyon 849 bin 833 TL'lik tıbbi ilaçlar üretildi. Ayrıca 8 milyar 354 milyon adet maskenin üretimden satışı gerçekleşti. Üretimden yapılan satışlar ise 4 trilyon 213 milyar 804 milyon TL seviyesine ulaştı.

Ülkemizde 1 milyon 64 bin 226 adet otomobil üretildi

Ülkemizde 2021 yılında 1 milyon 64 bin 226 adet otomobil, 12 milyon 80 bin 549 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 171 bin 608 adet kombi (hermetik), 80 milyon 568 bin 682 litre kolonya, 243 milyon 581 bin 864 ton hazır beton ve 5 milyar 410 milyon 849 bin 833 TL'lik tıbbi ilaçlar üretildi.

Üretimden yapılan satışlar 4 trilyon 213 milyar 804 milyon TL oldu

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2021 yılında 4 trilyon 213 milyar 804 milyon TL oldu. Bu değer 2020 yılında 2 trilyon 495 milyar 658 milyon TL iken 2019 yılında 2 trilyon 36 milyar 761 milyon TL olarak gerçekleşti.

Ülkemizde 8 milyar 354 milyon adet maskenin üretimden satışı gerçekleşti

Ülkemizde 2021 yılında, 8 milyar 354 milyon 13 bin 780 adet maskenin ve 73 milyon 190 bin 943 litre kolonyanın üretimden satışı yapılmıştır. Sabun ve organik yüzey aktif ürünler vb. maddelerin üretimden satış miktarı 372 milyon 914 bin 772 kilogram iken dezenfektanın ise 55 milyon 262 bin 912 kilogram (aktif edilen maddelerin kilogramı) olmuştur. Benzer şekilde maske üretiminde de kullanılan dokusuz kumaşın üretimden yapılan satış miktarı 695 milyon 671 bin 603 kilogram olmuştur.

Üretimden yapılan satışların yüzde 14,2'sini ana metal sanayi ürünleri oluşturdu

Girişimlerin 2021 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 14,2'sini ana metal sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 12,4 ile gıda sanayi ürünleri, yüzde 8,4 ile tekstil sanayi ürünleri ve yüzde 8 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.

Üretimden yapılan satışların yüzde 3'ünü yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu

İmalat sanayinde 2021 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3'ünü oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 71,3 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 25,6 olmuştur. - İSTANBUL