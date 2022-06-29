Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 64 bin 226 adet otomobil üretildi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 64 bin 226 adet otomobil üretildi

29.06.2022 12:22
Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 64 bin 226 adet otomobil üretildi

Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 64 bin 226 adet otomobil üretilirken üretimden yapılan satışlar 4 trilyon 213 milyar 804 milyon TL oldu.

Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 64 bin 226 adet otomobil üretilirken üretimden yapılan satışlar 4 trilyon 213 milyar 804 milyon TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri verilerini açıkladı. 2021 yılında Türkiye'de 1 milyon 64 bin 226 adet otomobil, 12 milyon 80 bin 549 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 171 bin 608 adet kombi, 80 milyon 568 bin 682 litre kolonya, 243 milyon 581 bin 864 ton hazır beton, 5 milyar 410 milyon 849 bin 833 TL'lik tıbbi ilaçlar üretildi. Ayrıca 8 milyar 354 milyon adet maskenin üretimden satışı gerçekleşti. Üretimden yapılan satışlar ise 4 trilyon 213 milyar 804 milyon TL seviyesine ulaştı.

Ülkemizde 1 milyon 64 bin 226 adet otomobil üretildi

Ülkemizde 2021 yılında 1 milyon 64 bin 226 adet otomobil, 12 milyon 80 bin 549 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 171 bin 608 adet kombi (hermetik), 80 milyon 568 bin 682 litre kolonya, 243 milyon 581 bin 864 ton hazır beton ve 5 milyar 410 milyon 849 bin 833 TL'lik tıbbi ilaçlar üretildi.

Üretimden yapılan satışlar 4 trilyon 213 milyar 804 milyon TL oldu

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2021 yılında 4 trilyon 213 milyar 804 milyon TL oldu. Bu değer 2020 yılında 2 trilyon 495 milyar 658 milyon TL iken 2019 yılında 2 trilyon 36 milyar 761 milyon TL olarak gerçekleşti.

Ülkemizde 8 milyar 354 milyon adet maskenin üretimden satışı gerçekleşti

Ülkemizde 2021 yılında, 8 milyar 354 milyon 13 bin 780 adet maskenin ve 73 milyon 190 bin 943 litre kolonyanın üretimden satışı yapılmıştır. Sabun ve organik yüzey aktif ürünler vb. maddelerin üretimden satış miktarı 372 milyon 914 bin 772 kilogram iken dezenfektanın ise 55 milyon 262 bin 912 kilogram (aktif edilen maddelerin kilogramı) olmuştur. Benzer şekilde maske üretiminde de kullanılan dokusuz kumaşın üretimden yapılan satış miktarı 695 milyon 671 bin 603 kilogram olmuştur.

Üretimden yapılan satışların yüzde 14,2'sini ana metal sanayi ürünleri oluşturdu

Girişimlerin 2021 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 14,2'sini ana metal sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 12,4 ile gıda sanayi ürünleri, yüzde 8,4 ile tekstil sanayi ürünleri ve yüzde 8 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.

Üretimden yapılan satışların yüzde 3'ünü yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu

İmalat sanayinde 2021 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3'ünü oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 71,3 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 25,6 olmuştur. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Bakan Kurum 'Yabancılar 4 Bin Arazi, 64 Bin Mesken Aldı' Dedi, Ömer Fethi Gürer Tepki Gösterdi: 'Kendi Topraklarında Maraba Oldular' Bakan Kurum 'Yabancılar 4 Bin Arazi, 64 Bin Mesken Aldı' Dedi, Ömer Fethi Gürer Tepki Gösterdi: 'Kendi Topraklarında Maraba Oldular' Seyit Torun: İlbank, Geçen Yıl Bin 156 Belediye Projesine 2 Milyar 721 Milyon TL Kaynak Sağlamış. Seyit Torun: İlbank, Geçen Yıl Bin 156 Belediye Projesine 2 Milyar 721 Milyon TL Kaynak Sağlamış.
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 64 bin 226 adet otomobil üretildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:19 Korku filminde telefon numarası kullanılan mağdur, filmin yönetmen ve yapımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
13:17 TEM'de zincirleme kaza! Tanker makas atınca 11 araç birbirine girdi
13:08 Efsane oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesine teslim edildi
12:57 Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, yargılandığı davada ikinci kez beraat etti
12:23 Mehmet Ali Erbil'den özel hastane isyanı! 2 dakika muayeneye 1300 TL ödedi
12:23 Demir Yumruk operasyonundan yeni ayrıntılar! Baskın yapılan her yerden para çıkıyor
12:21 Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular netleşti! İşte Okan Buruk'un listesi
11:58 Terör destekçisi vekil Kakabaveh'dan, İsveç hükümetine sert tepki: Türkiye'ye teslim oldu
11:52 Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte Weghorst'un maliyeti
11:48 Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yaptığı muhtıraya Akşener'den tepki: İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 13:27:24. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 64 bin 226 adet otomobil üretildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement