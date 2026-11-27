TÜİK verilerine göre güven endeksi Kasım'da yüzde 1,1 yükselerek 98,4 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye İstatistik Kurumu'nun Kasım ayı verilerine göre ekonomik güven endeksi aylık yüzde 1,1 artış göstererek 98,4 değerine ulaştı. Endeks Ekim ayında 97,3 düzeyindeydi; Kasım'da tüketici güven endeksi 86,8'e, hizmet sektörü güven endeksi 109,9'a çıktı.
Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 97,3 iken, Kasım ayında yüzde 1,1 oranında artarak 98,4 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 97,3 iken, Kasım ayında yüzde 1,1 oranında artarak 98,4 değerini aldı. Bir önceki aya göre Kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 86,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 101,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 109,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 113,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,8 oranında azalarak 80,2 değerini aldı.
Kaynak: İHA
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